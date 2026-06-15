В ефірі Ранок.LIVE начальник управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ розповів, що Повітряні Сили фіксують цілі на радіолокаційних моніторах, проте для встановлення точної траєкторії дрона перед самим ударом фахівці мають ретельно вивчити записи з камер відеоспостереження.

Тим часом ворожі телеграм-канали, не чекаючи жодних деталей навіть в українському інформаційному просторі, поширили фейк про те, що руйнування нібито спричинив зенітний комплекс української ППО.

-Вони, мабуть, показали на своїх пропагандистських ресурсах, що це ми «Петріотом» ударили по Лаврі. Чергова брехня для російського слухача, ну і розрахована, мабуть, для європейських партнерів.