Литва готується до демонтажу активних зон реакторів типу РБМК на Ігналінській АЕС — таких самих, як на Чорнобильській АЕС. Досі цього ніхто не робив.

Про це йдеться в повідомленні LRT.lt, передає Інше ТВ.

​​На другому енергоблоці станції були встановлені реактори РБМК, які вважалися одними з найпотужніших у світі. Зараз працівники станції демонтують усе, що можна безпечно вилучити без залучення вузькоспеціалізованих експертів.

Ядро реактора демонтуватимуть роботи, оснащені, за словами представників станції, передовими технологіями. Роботи з обладнанням, що має такий високий рівень радіоактивності, зазвичай не виконуються людьми.

​Очікується, що графітові компоненти реактора демонтують фахівці міжнародних компаній, найімовірніше зі США або Франції.

​«Це буде найскладніше завдання. Але ми станемо першими у світі, хто це зробить», — сказав директор станції Лінас Баужис.

До досягнення цього етапу ще далеко. Поки що відвідувачі все ще можуть оглянути реакторні приміщення.

«Усі екскурсії заброньовані на кілька тижнів вперед», — сказала Мілда Кішкіте, проводячи екскурсію для відвідувачів по електростанції, яку поступово демонтують і розрізають на частини.

Тим часом місто Вісагінас розробляє плани щодо позиціонування себе як центру ядерного туризму, оскільки звичайні відвідувачі приносять самій станції лише обмежену економічну вигоду. Мета полягає в тому, щоб залучити фахівців та ентузіастів, зацікавлених у ядерній енергетиці.

Як повідомляло Інше ТВ, Німеччина побудує перший термоядерний реактор – Мерц