Литва готується до демонтажу активних зон реакторів типу РБМК на Ігналінській АЕС — таких самих, як на Чорнобильській АЕС. Досі цього ніхто не робив.
Про це йдеться в повідомленні LRT.lt, передає Інше ТВ.
На другому енергоблоці станції були встановлені реактори РБМК, які вважалися одними з найпотужніших у світі. Зараз працівники станції демонтують усе, що можна безпечно вилучити без залучення вузькоспеціалізованих експертів.
Ядро реактора демонтуватимуть роботи, оснащені, за словами представників станції, передовими технологіями. Роботи з обладнанням, що має такий високий рівень радіоактивності, зазвичай не виконуються людьми.
Очікується, що графітові компоненти реактора демонтують фахівці міжнародних компаній, найімовірніше зі США або Франції.
«Це буде найскладніше завдання. Але ми станемо першими у світі, хто це зробить», — сказав директор станції Лінас Баужис.
До досягнення цього етапу ще далеко. Поки що відвідувачі все ще можуть оглянути реакторні приміщення.
«Усі екскурсії заброньовані на кілька тижнів вперед», — сказала Мілда Кішкіте, проводячи екскурсію для відвідувачів по електростанції, яку поступово демонтують і розрізають на частини.
Тим часом місто Вісагінас розробляє плани щодо позиціонування себе як центру ядерного туризму, оскільки звичайні відвідувачі приносять самій станції лише обмежену економічну вигоду. Мета полягає в тому, щоб залучити фахівців та ентузіастів, зацікавлених у ядерній енергетиці.
Як повідомляло Інше ТВ, Німеччина побудує перший термоядерний реактор – Мерц