Феральний уряд Німеччини має плани побудувати перший термоядерний реактор у світі.

Про це після спільного огляду експозиції Ганноверського ярмарку разом з президентом Бразилії Луїсом Інасіо Лулою да Сілвою заявив журналістам канцлер ФРН Фрідріх Мерц, повідомляє Кореспондент.

“Ми в уряді не тільки включили термоядерну технологію як одну з великих технологій до нашої Hightech-Agenda, але й маємо амбіцію, щоб ми саме в Німеччині підключили до мережі перший термоядерний реактор.

Це буде революція у виробництві та постачанні енергії для нашої країни”, – запевнив очільник німецького уряду.

За його словами, саме експонат “серця” майбутнього термоядерного реактора його особливо вразив під час огляду виставки.

“Там ми колись зможемо виробляти термоядерне паливо – тритій. Це великий прорив. Мета федерального уряду – допомогти цій технології синтезу здійснити такий прорив, щоб ми змогли побудувати на її основі електростанцію.

Ми вже сьогодні належимо до абсолютної світової еліти в дослідженні цієї технології”, – зазначив канцлер.