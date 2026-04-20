Окупаційна адміністрація Маріуполя внесла до реєстру “безхазяйного” майна понад 4 тисячі будинків і квартир, що відкриває шлях до їх подальшої конфіскації. Про це пише Кореспондент.

До відповідного реєстру вже внесли 3879 об’єктів нерухомості окупованого міста.

Водночас місцева жителька передала журналістам ще один документ, який не публікували. У ньому згадуються 152 об’єкти. Відтак, загальна кількість так званого “безхазяйного” житла перевищує 4 тисячі.

У грудні 2025 року влада так званої “ДНР” ухвалила закон, за яким нерухомість автоматично переходить у власність муніципалітету після внесення до реєстру об’єктів без власника. Раніше для цього було потрібне рішення суду. Загальна кількість конфіскованих об’єктів невідома. Відомо, що після ухвалення закону до реєстру внесли ще 625 будинків і квартир – вони автоматично перейшли державі.

Навесні минулого року призначений Росією “глава” Маріуполя Олег Моргун заявляв про вилучення 600 квартир на користь міста. Крім того, 17 березня “адміністрація” оновила перелік житла з ознаками “безхазяйності” – у ньому міститься 12 948 об’єктів, які розглядають як потенційні для конфіскації, пише TMT.

У грудні 2025 року глава РФ Володимир Путін дозволив окупаційній владі в Донецькій, Луганській, Херсонській і Запорізькій областях вилучати житло українців, які залишили ці території, до 2030 року. Закон дозволяє місцевій владі самостійно визначати критерії “безхазяйності”.

Конфісковане житло можуть передавати громадянам РФ, які проживають на окупованих територіях, а також використовувати як службове для держслужбовців, військових, правоохоронців, вчителів і медиків. Його також можуть надавати місцевим жителям за договорами соцнайму з подальшою можливістю приватизації або передавати у федеральну власність і фонди з правом оренди чи продажу.