Дослідження перед призначенням антибіотиків в лікарнях проводяться лише у 33% пацієнтів, загалом призначення антибіотиків спостереження та резерву перевищує рекомендовані норми, свідчать дані дослідження, проведеного Центром громадського здоров’я (ЦГЗ), пише Iнтерфакс.

Як повідомляє ЦГЗ, зокрема, антибіотики групи доступу (препарати першого вибору для лікування найпоширеніших інфекцій, що мають найнижчий потенціал розвитку резистентності – ІФ-У) мають призначатися у 95% випадків на первинному рівні та понад 60% – у стаціонарах. Водночас ці препарати призначаються на первинці в 65% випадків, в стаціонарах – в 46%.

Антибіотики групи спостереження (препарати з вищим ризиком формування резистентності, призначаються як другий вибір при неефективності першого і мають застосовуватися лише за суворими показаннями) при рекомендованому рівні застосування менше 5% на первинці та менш 40% на вторинці фактично призначаються у 29% випадків на первинці та у 34,4% випадках у стаціонарах.

Водночас антибіотики групи резерву (препарати “останньої надії”, які використовуються лише при підтверджених тяжких інфекціях, викликаних мультирезистентними бактеріями, коли інші антибіотики неефективні), які мають використовуватися лише у виняткових випадках, в реальності використовуються у 5,8% випадків на первинці та у 17,8% на вторинці.

Крім того, дослідження показало, що перед початком антибіотикотерапії бактеріологічні дослідження проводяться лише у 33% госпіталізованих пацієнтів.

“Відповідно до Стандарту, своєчасна бактеріологічна діагностика є критично важливою для правильного вибору лікування. В умовах поширення в Україні супербактерій проведення досліджень до призначення антибіотиків дає змогу своєчасно виявляти збудників та коригувати терапію”, – зазначають в ЦГЗ.

Як повідомлялося, за оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), інфекції, стійкі до антибіотиків, можуть щороку забирати понад 10 мільйонів життів до 2050 року, а світові економічні збитки від антимікробної резистентності (АМР) можуть перевищити $2 трлн. Через втрату ефективності антибіотиків навіть звичайна пневмонія чи післяопераційна інфекція можуть стати смертельними, а складні медичні втручання – неможливими.