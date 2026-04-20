Зеленський поговорив по телефону з Президентом Гондурасу Насрі Асфурою.

Про це повідомляється на Телеграм-каналi Володимира Зеленського.

“Сьогодні була наша перша розмова з Президентом Гондурасу Насрі Асфурою. Привітав пана Президента зі вступом на посаду та побажав миру й успіхів його країні. Дуже цінуємо, що теперішня позиція Гондурасу спрямована на підтримку суверенітету й територіальної цілісності України та розвиток двосторонніх відносин.

Обговорили всі можливі напрями співпраці та сфери, у яких наша країна готова ділитися своїм досвідом і допомагати: від сільського господарства до виробництва й застосування дронів, децентралізації енергетики та цифровізації. Домовилися, що наші команди будуть працювати над підготовкою домовленостей в усіх секторах, про які ми сьогодні говорили.”