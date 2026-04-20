Джулія Гіншоу-Рюберг живе у Швеції й відома тим, що іноді їздить у стокгольмському метро зі своїм улюбленим папугою Артуро на плечі. Джулія та Артуро разом уже 60 років, але одного разу папуга приревнував її – і вирішив не розмовляти зі своєю господаркою 40 років, пише ВВС.

Джулія народилася у США. Її тато був антропологом, тому, поки вона навчалася у приватній американській школі, її батьки жили в Гватемалі. У 1968 році, коли Джулії було 14 років, вона приїхала до них, щоб відсвяткувати Різдво, і отримала несподіваний подарунок – жовтошийого амазонського папугу Артуро. Йому було близько року.

Між Артуро та його господаркою виникла особлива прив’язаність, і протягом кількох наступних років вони стали нерозлучними.

“Одразу стало зрозуміло, що між нами був особливий зв’язок. Я грала на гітарі, а він сідав поруч і співав. Тож ми були близькі, і було очевидно, що йому важливо бути поруч зі мною”, – згадує вона.

Джулія привезла папугу до Америки, де незабаром познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Матсом. За кілька років вони одружилися і в 1975-му переїхали до Швеції, щоб оселитися на фермі батьків Матса, куди, звісно ж, узяли із собою й Артуро.

За словами Джулії, Артуро був не просто домашнім улюбленцем – він був частиною родини, і всі, включно з Матсом, обожнювали його.

“Він літав вільно, тож, коли ми жили у Штатах, він відлітав, а коли втомлювався – повертався і залишався в домі. Він сідав на дерева і прилітав назад. Здається, кілька разів Матсу доводилося лізти за ним на дерево, коли вже час було йти в дім. Він був звичайним членом родини й жив своїм папужим життям”, – розповідає Джулія.

Усе йшло добре, і Артуро швидко освоївся на новому місці. Він вільно пересувався будинком і залишався замкненим у клітці лише на ніч. Потім у Джулії народилася перша дитина і, на її подив, папуга став страшенно ревнивим.