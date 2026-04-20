У Миколаївській області зареєстровано випадки захворювання на менінгококову інфекцію серед дітей та дорослих.

Про це повідомляє Державна установа «Миколаївський обласний центр контролю профілактики хвороб», передає Інше ТВ.

Менінгококова інфекція – це вкрай небезпечне інфекційне захворювання, що викликається бактерією – Neisseria meningitidis.

Передається менінгококова інфекція повітряно-крапельним шляхом: під час кашлю; при чханні; під час розмови; при поцілунках.

Ранні симптоми включають:

– високу температуру тіла (до 39-40 С);

– сильний наростаючий головний біль;

– нудоту та блювання, яке не приносить полегшення;

– характерний зірчатий висип на шкірі;

– світлобоязнь;

– ригіднисть (скутість) м’язів потилиці.

Критичним симптомом є геморагічний висип на шкірі (темно-пурпурові плями), що не зникають навіть при натисканні (наприклад, склянкою).

Щороку у світі реєструється від 300 до 500 тисяч випадків менінгококової інфекції. Інфекція може призвести до інвалідності або смерті за добу, так як розвивається дуже стрімко – за лічені години. Найвищий ризик летальності (10%-15%) – серед дітей до року.

При виникненні раптової високої температури у поєднанні з висипом, головним болем або порушенням свідомості, особливо у дітей раннього віку, – негайно звертайтеся до сімейного лікаря або викликайте швидку допомогу.

Головні профілактичні заходи:

у період сезонного підвищення захворюваності слід обмежити відвідування місць із високим скупченням людей;

дотримання правил особистої гігієни;

рекомендовано вакцинацію дорослих і дітей з метою профілактики та за епідемічними показниками – наразі вакцини проти менінгококової інфекції доступні, і їх можна придбати в аптечній мережі та зробити щеплення після консультації з лікарем.

