У Миколаївській області зареєстровано випадки захворювання на менінгококову інфекцію серед дітей та дорослих.
Про це повідомляє Державна установа «Миколаївський обласний центр контролю профілактики хвороб», передає Інше ТВ.
Менінгококова інфекція – це вкрай небезпечне інфекційне захворювання, що викликається бактерією – Neisseria meningitidis.
Передається менінгококова інфекція повітряно-крапельним шляхом: під час кашлю; при чханні; під час розмови; при поцілунках.
Ранні симптоми включають:
– високу температуру тіла (до 39-40 С);
– сильний наростаючий головний біль;
– нудоту та блювання, яке не приносить полегшення;
– характерний зірчатий висип на шкірі;
– світлобоязнь;
– ригіднисть (скутість) м’язів потилиці.
Критичним симптомом є геморагічний висип на шкірі (темно-пурпурові плями), що не зникають навіть при натисканні (наприклад, склянкою).
Щороку у світі реєструється від 300 до 500 тисяч випадків менінгококової інфекції. Інфекція може призвести до інвалідності або смерті за добу, так як розвивається дуже стрімко – за лічені години. Найвищий ризик летальності (10%-15%) – серед дітей до року.
При виникненні раптової високої температури у поєднанні з висипом, головним болем або порушенням свідомості, особливо у дітей раннього віку, – негайно звертайтеся до сімейного лікаря або викликайте швидку допомогу.
Головні профілактичні заходи:
у період сезонного підвищення захворюваності слід обмежити відвідування місць із високим скупченням людей;
дотримання правил особистої гігієни;
рекомендовано вакцинацію дорослих і дітей з метою профілактики та за епідемічними показниками – наразі вакцини проти менінгококової інфекції доступні, і їх можна придбати в аптечній мережі та зробити щеплення після консультації з лікарем.
