Українські хакери зламали закриту нараду Мінпромторгу РФ, де з’ясувалося, що 90% електрики для російських БПЛА виробляють у Китаї.

Український пранкер Євген Вольнов опублікував частину запису закритої наради в Мінпромторгу РФ, де обговорювалося виробництво БПЛА для війни з Україною. За кадром учасниця зустрічі запитує про дозволений відсоток іноземної сировини у дронах, і скаржиться, що навіть мідні дроти Росії доводиться купувати у Китаї.

— Якщо брати просто електрику, то це 90% завжди маємо іноземну сировину. У Росії її просто не виробляють.

— Вже китайський пластик, так? Бо російського пластику немає.

Потім в аудіоконференцію з нецензурними виразами вступають українські хакери: «Е***льнички ваші всі зняті, тож ходіть озирайтесь. Ти, лисий, насамперед».

Як переконалася ASTRA, це звернення було адресоване Олексію Сердюку – начальнику Управління безпілотних систем та робототехніки Мінпромторгу РФ, колишньому заступнику Мантурова. Після цього він просить помічника вимкнути конференцію.

Праворуч від Сердюка сидить Олександр Плотніков, ще один співробітник Управління Мінпромторгу з дронів. У крайньому правому кутку — 29-річний Данило Абулов, який, судячи з контактів, вказаних у конференції, займається супроводом виробників дронів при взаємодії з Міноборони та громадськими організаціями (путінський «Народний фронт»).

«Скоро вам знадобиться „державна підтримка” не на нові цехи, а на те, щоб хоч якось рятувати свої дупи. Це лише початок, гниди», – прокоментував український пранкер.

На запис також потрапили контакти інших учасників наради — ще одного співробітника відомства Олександра Лисенка, а також Андрія Тітова, Андрія Сухарєва та Айсена Нестерова. Вивчивши витоку даних, ASTRA переконалася, що Тітов і Сухарєв пов’язані з підприємствами військово-промислового комплексу, а Нестеров числиться в документах Мін’юсту як «директор захисту активів» АНО «Центр безпілотних систем і технологій». Всі номери телефонів дійсно належать їм.

У відомстві витік запису не коментували.