Звернення Президента України Володимира Зеленського:

“Сьогодні найголовніше – з усіма регіонами та з урядовцями ми перевіряємо роботу з об’єктами енергетики та інфраструктури. Це обʼєкти, критичні для проходження зими і які на наступний опалювальний сезон мають бути повністю функціональні та надійно захищені.

Ми пройшли цю зиму, було дуже непросто. Дякую всім, хто справді працював, щоб допомогти нашим людям подолати наслідки російських ударів. Ніхто зараз не скаже, якою буде ситуація наступної зими. Ми надіємося, що дипломатія спрацює, але повинні бути готовими до будь-яких варіантів розвитку подій. Тому для кожного нашого регіону визначені об’єкти, які потребують особливого захисту, та об’єкти, які потребують першочергової відбудови після ударів цієї зими.

Термін виконання всі громади знають. Графік жорсткий. Це стосується також і альтернативних джерел постачання електрики та тепла, особливо в містах, як Київ, де багато залежить від централізованого постачання, яке для Росії завжди – головна мішень. Побудувати захист, підготувати резерви, дати достатній обсяг постачання тепла та електрики – це завдання для всіх рівнів влади.

Обласна влада, місцеві влади мають свою частину відповідальності й мають поставитися до цього на сто відсотків серйозно. На жаль, станом на зараз не всі області, не всі громади виконують те, що треба, але будемо слідкувати максимально, щоб кожен регіон був підготовлений.”