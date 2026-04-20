У понеділок, 20 квітня, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім обговорив із Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Корея в Україні Пак Кічангом перспективи співпраці на Миколаївщині.

Про це пише Миколаївська обласна державна адміністрація у Фейсбуцi.

У заході також взяли участь третій секретар Посольства Республіки Корея Джон Кйонгбе, заступник начальника Миколаївської ОВА Микола Марінов, директор департаменту економічного розвитку та регіональної політики ОВА Олександр Корольов, радниця начальника ОВА Вікторія Олійник та позаштатний радник першого заступника начальника ОВА Дмитро Тарасенко.

Під час зустрічі сторони обговорили можливості розвитку двосторонньої співпраці, зокрема у сферах енергетики, промислового виробництва, інфраструктури та інноваційних технологій. Окрему увагу приділили перспективам залучення корейських інвестицій у відновлення та розвиток регіону, а також реалізації спільних бізнес-проєктів.

Так, начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім наголосив на відкритості регіону до міжнародного партнерства та окреслив ключові напрямки стратегічного розвитку області.

«Миколаївщина має значний потенціал для розвитку промисловості, а також енергетики – сонячної та вітрової. Ми зацікавлені не лише в отриманні допомоги, а передусім у партнерстві, яке приноситиме реальні результати для обох країн. Готові створювати умови для роботи корейського бізнесу та реалізації спільних інвестиційних проєктів», – зазначив він.

Своєю чергою, Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Корея в Україні Пак Кічанг відзначив стійкість Миколаївщини та висловив зацікавленість у поглибленні співробітництва.

«Для мене велика честь вперше відвідати Миколаївщину після призначення Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Корея в Україні у 2025 році. Ми високо оцінюємо мужність і стійкість регіону та його жителів у складних умовах війни. Окреслені напрями співпраці – розвиток промисловості, енергетики та інновацій – є стратегічно важливими. Зі свого боку, ми докладатимемо максимум зусиль для розвитку партнерства та налагодження ефективної взаємодії між українськими та корейськими інституціями й бізнесом», – наголосив він.

Окремо сторони обговорили майбутні візити та подальшу координацію співпраці, зокрема на рівні бізнесу та місцевих органів влади. Посольство Республіки Корея запевнило у готовності сприяти встановленню контактів із корейськими компаніями та підтримці спільних ініціатив.

Крім того, під час візиту Посол Пак Кічанг також відвідав Миколаївський обласний краєзнавчий музей та ознайомився з наслідками воєнних злочинів, скоєних країною-агресором.

Зустріч стала важливим кроком у зміцненні партнерських відносин між Миколаївщиною та Республікою Корея, спрямованих на економічний розвиток, інновації та відновлення регіону.