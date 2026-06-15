Він не лягає спати допізна, телефонуючи юристам та законодавцям, водночас публікуючи до 150 повідомлень на Truth Social. Його ранки включають дзвінки зі світовими лідерами щодо війни на Близькому Сході або розмови з ландшафтними дизайнерами про пересадку надокучливого дерева. Коли він прибуває до Овального кабінету, його неструктуровані дні розгортаються як уповільнена зйомка, люди бігають навколо нього, поки він залишається сидіти в центрі кадру.

У неділю президенту Трампу виповнилося 80 років, і він настільки зосереджений на проектуванні образу невпинної енергії, що встановив на Південній галявині масивний восьмикутник зі змішаних бойових мистецтв, щоб відзначити цю подію. Після перегляду бою Трамп посеред ночі покине Вашингтон і перетне океан на дипломатичний саміт у Франції. Цей графік, здається, розроблений для того, щоб уникнути питань про вік та витривалість, оскільки він починає своє дев’яте десятиліття, пише The New York Times

Але навіть для президента, відомого тим, що нав’язує свою власну реальність кожній ситуації, пан Трамп стикається з пильною увагою через свій вік, яка з кожним роком стає все більш інтенсивною. Опитування Reuters/Ipsos, проведене в лютому, показало, що майже шестеро з десяти американців вважають, що пан Трамп стає дедалі більш непередбачуваним.

У понеділок пан Трамп, здавалося, задрімав під час гри «Нью-Йорк Нікс» у Медісон-сквер-гарден. Цей епізод викликав такі жваві спекуляції, що Джеймс Долан, його відомий союзник і власник команди, відчув себе зобов’язаним публічно висловитися, заявивши, що президент «дуже не спав».

4 червня, під час годинної виступу в Овальному кабінеті, пан Трамп нахилився набік у своєму кріслі, заплющивши очі на кілька секунд, поки Лі Зелдін, адміністратор Агентства з охорони навколишнього середовища, говорив про важливість вугілля.



Пан Трамп під час зустрічі в Овальному кабінеті 4 червня. Його співробітники кажуть, що він часто слухає із заплющеними очима. Фото: Том Бреннер для The New York Times

Раніше цього місяця легіони онлайн-спостерігачів, як і раніше, припускали, що пан Трамп хворіє, коли в його публічному графіку майже тиждень не було публічних заходів, що почалося одразу після медичного огляду в Національному військово-медичному центрі імені Волтера Ріда. Через три дні після завершення цього обстеження лікар президента, доктор Шон П. Барбабелла, заявив у своєму резюме, що 79-річний пан Трамп «залишається у відмінному стані здоров’я, демонструючи сильну серцеву, легеневу, неврологічну та загальну фізичну функцію».

Тож найстаріший президент, який коли-небудь був інавгурований, та його радники витрачають багато часу на те, щоб відповісти людям, які зробили інші висновки про його здоров’я, виходячи з того, що, на їхню думку, вони можуть чітко бачити.

Цього тижня високопосадовці Білого дому, які побажали залишитися анонімними, щоб поговорити про здоров’я пана Трампа, заявили, що коли президент, здається, згорбився або нахилився за своїм столом в Овальному кабінеті, як він зробив під час заходу на початку цього місяця, він робить це, щоб нахилитися ближче, щоб краще чути когось, хто говорить.

Рука пана Трампа часто має синці та перев’язки, але представники Білого дому заявили, що це через всі ті рукостискання, які він любить робити. І він не спить під час публічних заходів, таких як гра в Медісон-сквер-гарден. Він просто дивиться вниз, сказали вони, або активно слухає із заплющеними очима. Іншим разом вони вважають, що він є жертвою вибіркового монтажу або невдалих ракурсів камери.

«Лікарі Білого дому є одними з найелітніших лікарів у світі, і вони опублікували численні вичерпні звіти, що підтверджують, що президент Трамп має відмінне здоров’я та повністю придатний для виконання всіх обов’язків головнокомандувача», – заявила прессекретарка Білого дому Каролін Лівітт. «Президент сам доводить це щодня, відповідаючи на безперервні запитання ворожого прес-корпусу та дотримуючись невпинного графіка».

Тим не менш, пан Трамп, як і будь-який президент чи медичний пацієнт, розкриває лише те, що він хоче, щоб громадськість знала. Його лікарі роками уникали запитань про його здоров’я, зокрема після того, як куля озброєного чоловіка зачепила його вухо в Батлері, штат Пенсільванія, і коли він захворів на Covid у 2020 році. Президенти не зобов’язані за законом ділитися своєю найчутливішою медичною інформацією з громадськістю, і зведені дані, якими вони діляться, відповідають сучасним традиціям, а не зобов’язанню.

Пов’язка, яку видно на лівій руці пана Трампа під час зустрічі в Овальному кабінеті минулого четверга. Представники адміністрації пояснюють часті синці на його руках рукостисканням, яке він використовує. Фото: Ерік Лі для The New York Times

Пан Трамп належить до класу вашингтонських політиків, які залишаються при владі, навіть коли американці висловлюють занепокоєння щодо старіння лідерів. Вашингтон є місцем, де частково розташований третій за віком Конгрес в історії, і якщо

Якщо пан Трамп завершить свій термін у віці 82 років, він стане найстаршим президентом, який обіймав посаду.

«Людина у 80 років просто не має фізичної витривалості, психічної витривалості для цієї посади», — сказав Рам Емануель, відомий демократ, який зацікавлений балотуватися на посаду президента у 2028 році та який закликав до обов’язкового віку виходу на пенсію у 75 років для багатьох керівних федеральних посад. Пан Емануель, який обіймав посаду керівника апарату президента Барака Обами та головного помічника президента Білла Клінтона, сказав, що президентство особливо виснажливе.

«Воно старить вас так, як жоден інший стрес у вашому житті», — сказав він.

Деякі Білі доми були більш агресивними, ніж інші, у приховуванні правди про стан старіючого президента. Коли президент Джозеф Р. Байден-молодший фізично погіршувався, його помічники докладали всіх зусиль, щоб приховати ознаки його старіння. Ніхто з близького оточення пана Байдена не відмовляв його від спроб знову балотуватися на посаду президента, незважаючи на ознаки того, що він стає все більш слабким.

З віком пан Трамп обрав інший підхід. Він дозволяє камерам знімати його сутулість, набряклі щиколотки та перев’язану руку. Він продовжує підніматися високими сходами, які підвозять до літака Air Force One, часто обережно пересуваючись ними. Він продовжує з’являтися перед ЗМІ, відповідаючи на запитання більш дружніх облич та критикуючи журналістів, які ставлять йому запитання, які він вважає невтішними.

Найчастіше він виходить далеко за межі теми, яку обговорював перед журналістами.

«Це найсильніші показники зайнятості за всю адміністрацію на сьогодні, і це під час цього конфлікту, на додачу до всього. Тож це чудово. І, знаєте, у нас є річ. У нас є проблема в цій країні, тому що раніше, якщо ви… я трохи старший за кількох із вас, але я не відчуваю себе старим. Я відчуваю себе так само, як і 50 років тому. Це божевілля. Пане сенатор. У нас тут є чудовий сенатор, Рон, але я відчуваю те саме. Але… але в минулі часи, знаєте, якщо у вас були хороші показники зайнятості, такі як чудові показники зайнятості, які оголосили сьогодні, фондовий ринок зростає. Сьогодні все божевілля», – сказав пан Трамп групі прихильників у Вісконсині на початку цього місяця, вставляючи коротку згадку про свій вік у монолог на інші теми, включаючи війну США в Ірані, свої думки про фондовий ринок та привітання сенатору Рону Джонсону, республіканцю від Вісконсина.

Історик президентства Джуліан Е. Зелізер, редактор книги про президентство Трампа, сказав, що важко зрозуміти, які елементи непередбачуваної поведінки та нечітких мовленнєвих моделей пана Трампа можна пояснити віковим спадом.

«Він настільки нетрадиційний, так би мовити, і настільки відрізняється у тому, як він діє як президент, включаючи те, як він говорить, що людям важче розрізнити, що для нього не є нормальним, на відміну від того, як саме він говорив з часів «Учня», — сказав пан Зелізер. «Все це робить ситуацію набагато туманнішою, коли виникають такі випадки».

Пан Трамп розмовляє з президентом Колумбії Густаво Петро під час інтерв’ю в січні. Фото: Дуг Міллс/The New York Times

Публічні виступи пана Трампа все ще обмежені порівняно з його першим терміном, більшість заходів припадає на період між полуднем і 16:00, згідно з нещодавнім аналізом його публічного графіка.

За словами кількох людей, знайомих з його графіком та звичками, пан Трамп спить від чотирьох до п’яти годин на добу. Його нічні вечірки в Truth Social проводяться або президентом, або його помічницею Наталі Харп, яка має доступ до його облікового запису та ділиться безліччю постів з його схвалення.

Президент прямує до Овального кабінету між 9:00 та 10:00, але іноді прибуває аж об 11:00. Він часто починає свої робочі дні з телефонної розмови в резиденції Білого дому, перш ніж спуститися вниз. Як тільки пан Трамп опиняється в Овальному кабінеті, його зустрічі часто затягуються або перетинаються одна з одною, а помічники та гості залишаються на непов’язаних між собою зустрічах.

У відповідь на додаткові запитання щодо останнього медичного огляду президента та місця перебування пана Трампа протягом тижневого періоду, коли він був поза полем зору громадськості, Білий дім надав газеті The Times 15-сторінковий графік діяльності президента, багато з яких не фігурували в його офіційному графіку, з 27 травня по 10 червня.

Документ розкриває Білий дім, де дні пана Трампа часто розгортаються у вигляді неструктурованого каскаду телефонних дзвінків під час та між запланованими та незапланованими зустрічами. Вранці 27 травня, наступного дня після медичного огляду, президент взяв участь у восьми телефонних дзвінках, перший з яких був о 7:15 ранку, перш ніж взяти участь у брифінгу для підготовки до засідання кабінету міністрів.

Його післяобідній час включав ще сім зустрічей, включаючи одну, присвячену його проекту з бальною залою Білого дому, яка тривала майже дві години. Він взяв участь ще у трьох дзвінках, два з яких стосувалися переговорів щодо Ірану.

Наступного дня, 28 травня, пан Трамп провів 11 дзвінків та 8 зустрічей, і покинув Овальний кабінет о 23:35, згідно з документом. У кілька інших робочих днів, коли він не проводив публічних заходів, включаючи 29 травня, 1 та 2 червня, пан Трамп покидав Овальний кабінет після 19:00. Останнім часом помічники, які сидять поза офісом, почали обмінювати вечірні зміни, щоб переконатися, що вони там, коли пан Трамп вирішить вирушити до резиденції, сказав один високопосадовець.

Весь цей час обліковий запис пана Трампа в соціальних мережах публікував пости протягом дня, а часто й допізна. Між 27 травня та 10 червня обліковий запис пана Трампа публікував 387 постів — в середньому 27 постів на день. Серед скарг на висвітлення в ЗМІ та підтримку політиків-республіканців, десятки цих постів стосувалися різних будівельних проектів Білого дому та Вашингтона, включаючи запланований ним бальний зал та реконструкцію Відбиваючого басейну на Національній алеї.

Нещодавно пан Трамп запросив будівельників, які працювали над Відбиваючим басейном, до Овального кабінету для фотозйомки, зустріч, яку поспішно додали до його графіка, коли він вирішив зустрітися з ними.

Кілька союзників пана Трампа, які нещодавно проводили з ним час у Білому домі, яким було надано анонімність для опису своєї взаємодії з президентом, сказали, що він більш-менш та сама людина, якою був раніше, без будь-яких ознак зниження життєздатності. На одній зустрічі пан Трамп забув чиєсь ім’я. Один з нещодавніх гостей Овального кабінету зазначив, що на іншій зустрічі пан Трамп здавався більш втомленим, ніж зазвичай, що ця людина пояснила його схильністю до нічних сов та пізніми нічними сесіями постів, які наздоганяють його з віком.

Захисники кажуть, що пан Трамп не втратив темпу, значною мірою тому, що він все ще відповідає на запитання журналістів.

«Він не боїться, коли хтось кидає в нього швидкий м’яч», – сказав Стівен К. Беннон, протрамповський подкастер і колишній помічник Білого дому. Пан Беннон сказав, що президент став енергійнішим, оскільки тиск навколо нього зростає, особливо коли він прагне припинити війну в Ірані.

«Здається, історія прискорилася, і він, здається, прискорюється разом з нею», – сказав він.

Такер Карлсон, союзник пана Трампа, який посварився з ним через війну, сказав в інтерв’ю, що не вважає, що пан Трамп пропустив якийсь крок. Але він сказав, що президенту не подобається обговорювати тему свого віку та смертності: «Йому це справді незручно», – сказав пан Карлсон, додавши, що пан Трамп часто згадує літніх людей, яких він знає, і які, на його думку, перебувають у чудовій формі для свого віку. Пан Трамп часто посилається на Гарі Плеєра, 90-річного гравця в гольф на пенсії, як один із прикладів.

Пан Карлсон сказав, що пан Трамп зосередився на своєму проекті бального залу на тому, щоб «старий чоловік будував собі пам’ятник».

Пан Трамп залишає Національний військово-медичний центр імені Волтера Ріда минулого місяця після свого останнього медичного огляду. Фото: Дуг Міллс/The New York Times

Пізно ввечері в п’ятницю два тижні тому лікар пана Трампа опублікував короткий виклад останнього обстеження президента у Волтера Ріда. Президент востаннє відвідував медичний центр у жовтні для, за словами його помічників, піврічного огляду після візиту у квітні 2025 року.

У своєму останньому звіті доктор Барбабелла написав, що президента оглянула команда з 22 медичних працівників, не вказуючи їхньої спеціалізації. Президенту зробили ехокардіограму та ультразвукове дослідження серця після посиленого тестування його серцево-судинної системи минулого року та поставили діагноз хронічної венозної недостатності – стану, який виникає, коли вени мають проблеми з переміщенням крові назад до серця. Пан Трамп приймав два ліки для зниження рівня холестерину ЛПНЩ.

Кілька кардіологів, опитаних для цієї статті, сказали, що обнадійливо бачити, що президент контролював рівень холестерину та повідомляв про артеріальний тиск у межах здорового діапазону. Але вони поставили під сумнів використання штучного інтелекту для оцінки серцевого віку пана Трампа, який доктор Барбабелла оцінив як на 14 років молодший за фактичний вік президента.

«Немає інструменту для використання штучного інтелекту, щоб зробити таке твердження, яке було б прийнято в кардіологічній спільноті», — сказав доктор Ерік Топол, кардіолог, який вивчає науку про старіння. «Це не було перевірено до такої міри, щоб його можна було використовувати для порівняння біологічного та хронологічного віку».

Доктор Топол також сказав, що комп’ютерна томографія, яка перевіряє наявність заблокованих артерій у серці та дає чіткі показники, була «дуже незвичною» для 79-річної людини. У 2018 році тодішній лікар Білого дому, доктор Ронні Джексон, заявив, що рівень кальцію в пана Трампа становив 133, що свідчить про наявність бляшок в його артеріях, але на рівні, досить звичайному для чоловіка його віку.

«Він заслуговує на похвалу за контроль рівня холестерину», – сказав доктор Топол. Але він додав, що в кількох розділах звіту бракувало деталей щодо стану артерій пана Трампа. «Можливо, у нього немає відкладень, але це слід окремо викласти», – сказав доктор Топол.

У довгому інтерв’ю The Times у січні, в якому він годинами відповідав на запитання на теми, починаючи від зовнішньої політики і закінчуючи своїм здоров’ям, пан Трамп сказав, що йому ніколи не ставили діагноз хвороби серця. Він сказав, що в нього ніколи не було серцевого нападу.

А пан Трамп, який набрав 14 фунтів з моменту свого останнього медичного огляду, згідно з висновком доктора Барбабелли, тоді заявив, що ніколи не використовував препарат GLP-1 для схуднення.

Пан Трамп, який назвав журналістів бунтівними та зрадницькими за те, що вони ставили питання про його здоров’я, сказав, що він напав на них, тому що «старався проходити медичні огляди більше, ніж будь-хто інший».

«Я просто вважаю це важливим, бо вважаю, що люди, які є президентами, в ідеалі повинні мати міцне здоров’я та когнітивні здібності», – додав він.

Для цієї статті чиновникам Білого дому було надано детальний перелік запитань із проханням надати більше інформації про останнє обстеження пана Трампа, включаючи оновлений показник кальцію, який зазвичай супроводжує результати ангіограми, а також чи проходив пан Трамп коли-небудь дослідження сну або обстежувався на апное сну, враховуючи його очевидну сонливість протягом дня.

Білий дім не повідомив, чи пан Трамп скористається порадою свого лікаря щодо зниження дози аспірину, як зазначено у звіті про стан здоров’я доктора Барбабелли, чи розробить план фізичних вправ та здорового харчування для контролю своєї ваги.

«Кожен з аналізів, про які йде мова, був проведений, і всі вони перевірені ідеально», – сказала пані Лівітт у відповідь на ці запитання. «Президент Трамп розкрив більше особистої медичної інформації, ніж будь-який президент в історії, тому що він хоче бути максимально прозорим з американською громадськістю, і йому буквально нема чого приховувати».