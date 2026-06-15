У січні – травні 2026 року платники Миколаївської області забезпечили надходження понад 7,6 млрд грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (єдиний внесок). Порівняно з аналогічним періодом 2025 року надходження зросли на 16,1 відсотка, або майже на 1,1 млрд гривень.

У Головному управлінні ДПС у Миколаївській області зазначають, що стабільне зростання надходжень єдиного внеску є важливим показником розвитку легального ринку праці, відповідального ставлення роботодавців до виконання своїх обов’язків та належного рівня податкової культури платників.

Єдиний внесок є основою системи загальнообов’язкового державного соціального страхування. Саме за рахунок цих коштів фінансуються пенсійні виплати, допомога по тимчасовій непрацездатності, страхові виплати у разі нещасних випадків на виробництві та інші соціальні гарантії громадян.

Нагадуємо, що відповідно до Закону України № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (зі змінами та доповненнями) роботодавці зобов’язані своєчасно та в повному обсязі нараховувати і сплачувати єдиний внесок. При цьому суми сплаченого внеску безпосередньо впливають на страховий стаж працівників, від якого залежить право на пенсійне забезпечення та інші соціальні виплати.

Легальна зайнятість і офіційна виплата заробітної плати залишаються важливими складовими соціальної захищеності громадян. Кожна гривня сплаченого єдиного внеску працює на забезпечення стабільного функціонування системи соціального страхування та підтримку громадян, які потребують державної допомоги.

Податкова служба Миколаївщини дякує сумлінним платникам за відповідальну позицію та вагомий внесок у зміцнення соціальної стабільності держави й підтримку її економічної стійкості.