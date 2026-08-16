15 серпня у миколаївському парку Перемога відбувся забіг з перешкодами Unity RUN-2026, який став яскравим фінальним акордом «Тижня молоді – 2026».

Детальніше про забіг поінформували в пресслужбі Миколаївської ОВА, передає Інше ТВ.

Захід проводиться вже вдруге. Проєкт започаткований минулого року з ініціативи управління молоді та спорту Миколаївської обласної військової адміністрації та цьогоріч відбувся в рамках «Тижня молоді – 2026».

Цьогоріч випробовували себе на міцність 168 учасників з Миколаєва, Вознесенська, Південноукраїнська, Березанської, Благодатненської, Галицинівської, Костянтинівської, Мішково-Погорілівської та Шостаківської територіальних громад, а також Кам’янця-Подільського Хмельницької області, Херсона та Києва.

На офіційному відкритті були присутні начальник управління молоді та спорту Миколаївської обласної військової адміністрації Михайло Ніколаєв, голова відокремленого підрозділу Федерації спортивного туризму України в Миколаївській області Марія Колеснікова та виконувачка обов’язків директора Миколаївського обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Оксана Соловйова.

На учасників чекала спеціально розроблена дистанція довжиною понад 3 кілометри з більш ніж 20 природними та штучними перешкодами: підйомами та спусками, водними й піщаними ділянками, елементами висоти, завданнями на рівновагу та переміщення предметів.

Змагання проходили у двох форматах – Open та Pro. Учасники категорії Open могли пропускати перешкоди, виконуючи за це штрафні завдання. У категорії Pro дозволялося пропустити не більше двох перешкод із виконанням штрафних вправ.

Переможці та призери Unity RUN-2026:

Хлопці 14-18 років:

І – Олександр Качура (Миколаїв, МОККДЮСШ №1)

ІІ – Ростислав Куртов (Шостаківська ТГ)

ІІІ – Іван Озаринський (Миколаїв)

Дівчата 14-18 років:

І – Юлія Кондратенко (Шостаківська ТГ)

ІІ – Анастасія Годя (Вознесенськ)

ІІІ – Єлизавета Бабенко (Вознесенськ)

Чоловіки 19-29 років:

І – Едуард Шадманов (Миколаїв)

ІІ – Владислав Мотрій (Кам’янець-Подільський, Хмельницька область)

ІІІ – Руслан Данилюк (Південноукраїнськ)

Жінки 19-29 років:

І – Катерина Бурковська (Миколаїв)

ІІ – Вікторія Папук (Вознесенськ)

ІІІ – Ольга Бугрім (Миколаїв)

Чоловіки 30-49 років:

І – Ігор Носков (Вознесенськ)

ІІ – Тарас Андрієвський (Миколаїв)

ІІІ – Сергій Моторний (Миколаїв, МОККДЮСШ №1)

Жінки 30-49 років:

І – Анна Уколова (Південноукраїнськ)

ІІ – Зінаїда Баланюк (Південноукраїнськ)

ІІІ – Тетяна Солопієнко (Шостаківська ТГ)

Чоловіки 50+:

І – Олександр Глазунов (Миколаїв)

Жінки 50+:

І – Альона Кислиця (Південноукраїнськ)

Unity RUN – це не просто спортивні змагання, це перевірка витривалості, сили й духу, а також чудова можливість об’єднатися навколо спорту та здорового способу життя.

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