15 серпня у миколаївському парку Перемога відбувся забіг з перешкодами Unity RUN-2026, який став яскравим фінальним акордом «Тижня молоді – 2026».
Детальніше про забіг поінформували в пресслужбі Миколаївської ОВА, передає Інше ТВ.
Захід проводиться вже вдруге. Проєкт започаткований минулого року з ініціативи управління молоді та спорту Миколаївської обласної військової адміністрації та цьогоріч відбувся в рамках «Тижня молоді – 2026».
Цьогоріч випробовували себе на міцність 168 учасників з Миколаєва, Вознесенська, Південноукраїнська, Березанської, Благодатненської, Галицинівської, Костянтинівської, Мішково-Погорілівської та Шостаківської територіальних громад, а також Кам’янця-Подільського Хмельницької області, Херсона та Києва.
На офіційному відкритті були присутні начальник управління молоді та спорту Миколаївської обласної військової адміністрації Михайло Ніколаєв, голова відокремленого підрозділу Федерації спортивного туризму України в Миколаївській області Марія Колеснікова та виконувачка обов’язків директора Миколаївського обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Оксана Соловйова.
На учасників чекала спеціально розроблена дистанція довжиною понад 3 кілометри з більш ніж 20 природними та штучними перешкодами: підйомами та спусками, водними й піщаними ділянками, елементами висоти, завданнями на рівновагу та переміщення предметів.
Змагання проходили у двох форматах – Open та Pro. Учасники категорії Open могли пропускати перешкоди, виконуючи за це штрафні завдання. У категорії Pro дозволялося пропустити не більше двох перешкод із виконанням штрафних вправ.
Переможці та призери Unity RUN-2026:
Хлопці 14-18 років:
І – Олександр Качура (Миколаїв, МОККДЮСШ №1)
ІІ – Ростислав Куртов (Шостаківська ТГ)
ІІІ – Іван Озаринський (Миколаїв)
Дівчата 14-18 років:
І – Юлія Кондратенко (Шостаківська ТГ)
ІІ – Анастасія Годя (Вознесенськ)
ІІІ – Єлизавета Бабенко (Вознесенськ)
Чоловіки 19-29 років:
І – Едуард Шадманов (Миколаїв)
ІІ – Владислав Мотрій (Кам’янець-Подільський, Хмельницька область)
ІІІ – Руслан Данилюк (Південноукраїнськ)
Жінки 19-29 років:
І – Катерина Бурковська (Миколаїв)
ІІ – Вікторія Папук (Вознесенськ)
ІІІ – Ольга Бугрім (Миколаїв)
Чоловіки 30-49 років:
І – Ігор Носков (Вознесенськ)
ІІ – Тарас Андрієвський (Миколаїв)
ІІІ – Сергій Моторний (Миколаїв, МОККДЮСШ №1)
Жінки 30-49 років:
І – Анна Уколова (Південноукраїнськ)
ІІ – Зінаїда Баланюк (Південноукраїнськ)
ІІІ – Тетяна Солопієнко (Шостаківська ТГ)
Чоловіки 50+:
І – Олександр Глазунов (Миколаїв)
Жінки 50+:
І – Альона Кислиця (Південноукраїнськ)
Unity RUN – це не просто спортивні змагання, це перевірка витривалості, сили й духу, а також чудова можливість об’єднатися навколо спорту та здорового способу життя.
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