29 серпня у День пам’яті Захисників і Захисниць України, у Миколаєві відбудеться 9-й Всеукраїнський щорічний забіг «Шаную Воїнів, біжу за Героїв України».

Захід проводиться з метою гідного вшанування пам’яті Захисників і Захисниць України, які загинули, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави, а також підтримати їхні родини.

Миколаївська громада долучиться до всеукраїнської акції, яка щороку об’єднує людей навколо пам’яті про полеглих Героїв. Участь у забігу — це можливість пробігти за конкретного Захисника чи Захисницю, вшанувати їхню пам’ять та розповісти про їхній подвиг.

Миколаївська міськрала запрошує мешканців Миколаєва долучитися до забігу!

Для участі необхідно попередньо зареєструватися. Реєстраційна форма доступна за посиланням.

Біжимо за Героїв. Пам’ятаємо кожного. Шануємо подвиг тих, хто віддав життя за Україну. Як повідомляло Інше ТВ, ось таким був минулорічний забіг «Шаную воїнів, біжу за Героїв України» (ФОТО, ВІДЕО)