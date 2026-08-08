Ворожі атаки по Миколаївській області за минулу добу, станом на 07:00 ранку 8 серпня:

Учора ворог атакував область ударними БпЛА типу «Shahed». Під атакою була портова інфраструктура. Внаслідок чого у місті Миколаєві пошкоджено цивільне судно. Постраждалих немає.

Баштанський район

Учора ворог чотири рази атакував БпЛА типу «Молнія» Горохівську та Снігурівську громади. Внаслідок чого у с. Євгенівка пошкоджено автомобіль. Постраждалих немає.

Миколаївський район

Учора ворог двічі атакував FPV-дронами Очаківську громаду, а також двічі БпЛА типу «Молнія» Галицинівську та Куцурубську громади. Постраждалих немає.