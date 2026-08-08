До переліку нових санкцій ЄС потрапили п’ять росіян, причетних до виробництва ракет «Іскандер-М» і «Сармат». Обмеження запровадили на тлі посилення російських атак по Україні. А до британських потрапили судна, що перевозять російську нафту третім країнам.

Про це пише RFI Українською з посиланням на Високу представницю Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Каю Каллас.

За її словами, Росія «посилює свою кампанію терору проти цивільного населення», оскільки немає просувань на лінії фронту. Тому ЄС, на думку Каллас, повинен продовжувати посилювати тиск на Москву, поки вона не завершить війну в Україні.

«Кожен новий напад на Україну – це ще одна причина для Європи затягувати гайки проти Росії», – зазначила вона.

До переліку санкцій потрапили п’ять росіян, причетних до виробництва ракет «Іскандер-М» і «Сармат». Зокрема, серед них Раміль Бадгутдінов – гендиректор заводу «Металіст», що виготовляє компоненти для балістичних ракет «Іскандер-М».

Ще один росіянин, який потрапив під обмеження, – очільник «Красноярського машинобудівного заводу» Олександр Дюкарєв. Це підприємство виробляє ракетні комплекси «Сармат».

Серед інших осіб, що потрапили у санкційних список, є директори російських компаній, що займаються виробництвом військових систем зв’язку та розробкою програмного забезпечення для дронів і космічних військових технологій.

Обмеження, серед іншого, передбачають замороження грошових активів та заборону на поїздки до ЄС.

Крім цього, 6 серпня Велика Британія ввела нові санкції проти РФ. До переліку потрапили шість банків: «Озон-Банк», «Російський експортно-імпортний банк», «Центр-Інвест-Банк», «Реаліст-Банк», банк «Ставр» та «Телепорт-Банк». Їм заморозили активи та обмежили доступ до трастових послуг.

Також у переліку опинилася індійська компанія Frion Ship Management LLP за потенційне сприяння продажу танкера для перевезення скрапленого природного газу Arctic Express Росії.

Крім цього, обмеження стосуються підприємств «Металлкомплект», «Ніком», «Промсіз» та «Технолюкс», керівник власник хімічної компанії «Сілтрон» Александр Жданов, а також шість суден: Arctic Express, Perseas, Torvian, Asteras, Visund та Zenturo.

Відомо, що судно Arctic Express перевозило скраплений природний газ російського походження до третьої країни. Інші п’ять – повозили нафту або нафтопродукти російського походження.

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