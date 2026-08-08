Нові звіти американської розвідки свідчать про те, що Росія може здійснити обмежену атаку на країну НАТО вже восени цього року.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Загрози, які американські розвідники розглядають у доповідях, варіюються від кібератаки на країну НАТО або відправки невідомих озброєних угруповань для окупації території до обмеженого вторгнення на східний фланг альянсу.

Імовірність найекстремальнішого сценарію — обмеженого наземного вторгнення — низька, але зростає, повідомили джерела WSJ. За їхніми словами, такий крок завжди вважався малоймовірним, оскільки він задіяв би п’яту статтю договору про НАТО (про колективну оборону).

Згідно з оцінками розвідки США, атака Москви може бути здійснена в період з осені поточного року до 2029 року.

Оцінка американської розвідки змінилася на початку цього року, зазначає WSJ. Раніше в США вважали, що Москва не стане провокувати новий конфлікт, поки триває війна в Україні. Однак тепер ситуація змінилася, оскільки Володимир Путін дедалі більше обмежений у своїх діях в Україні та зазнає внутрішнього тиску, зазначають джерела газети.

У Пентагоні та Верховному штабі НАТО в Європі відмовилися коментувати газеті секретну розвідувальну інформацію.

Як повідомляло Інше ТВ, Британська розвідка попередила про можливу провокацію путіна проти НАТО найближчими місяцями