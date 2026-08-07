У п’ятницю переважна більшість Сенату США підтримала законопроект про масштабні санкції проти Росії, просуваючи давно відкладений захід, підтриманий покійним сенатором Ліндсі Гремом, і підготувавши ґрунт для розгляду Палатою представників вже наступного місяця, повідомляє Reuters.

Грем, республіканець з Південної Кароліни, був одним із найвідвертіших союзників Києва в Конгресі в його чотирирічній війні проти Росії, і законопроект має на меті посилити економічний тиск на Москву через її вторгнення в Україну.



Він також включає розширення санкцій проти Ірану, яких прагнув президент Дональд Трамп, оскільки законодавці намагалися нарешті ухвалити цей захід понад рік з моменту його внесення.

В результаті 68 проти 9 проголосували на користь «Закону Ліндсі О. Грема про санкції проти Росії та Ірану 2026 року», який передбачає запровадження санкцій проти російських чиновників та встановлення жорстких тарифів для Китаю, Індії та інших країн для зменшення їхньої залежності від російської нафти та газу.

Широкої підтримки жорсткіших санкцій проти Росії може бути недостатньо для забезпечення прийняття законопроекту Палатою представників, оскільки деякі законодавці побоюються, що нові тарифні повноваження Трампа можуть збільшити витрати для американських імпортерів та споживачів, одночасно наражаючи республіканців на політичний удар.



Колеги Трампа, республіканці, контролюють незначну більшість як у Палаті представників, так і в Сенаті.

Якщо він стане законом, законопроект дозволить Трампу запроваджувати тарифи до 100% на країни, які є основними споживачами російської енергії, включаючи Індію, Японію та деякі країни Європейського Союзу, і залишить на його розсуд їх скасування.

Але прихильники законодавства наполягають, що тарифи достатньо вузькі, щоб вони виконали свою функцію – скоротити російські енергетичні доходи, які фінансують її війну проти України, без негативних наслідків.

Вони заявили, що угода – це найкраща можливість для Конгресу прийняти законодавство на підтримку України, а сильне двопартійне голосування в Сенаті надасть імпульс для його прийняття Палатою представників.

Грем оголосив незадовго до своєї раптової смерті 11 липня, що вони з Трампом нарешті домовилися продовжити роботу над законодавством, за яке Грем виступав понад рік.

Президент України Володимир Зеленський, який був присутній на похороні Грема у Вашингтоні та зустрівся з Трампом, спостерігав за достроковим процедурним голосуванням щодо законопроекту минулого тижня. Він сказав, що законодавство про санкції вдарить по здатності Росії фінансувати війну, водночас надсилаючи потужний сигнал про підтримку США українського народу.

«Це також великий сигнал для Європи, великий сигнал для України, велика підтримка нашого народу, тому я дуже вдячний», – сказав Зеленський журналістам тоді.

Прихильники законопроекту заявили, що закон дозволяє президенту запроваджувати цільові тарифи на імпортні товари з країн, які купують переважну більшість російської нафти чи газу, і дозволяє Росії уникати санкцій.