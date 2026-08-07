Міжнародні резерви України станом на 1 серпня 2026 року за попередніми даними становили 51,2 млрд дол. США.



У липні вони зменшилися на 0,1%, повідомляє НБУ.

«Така динаміка зумовлювалася валютними інтервенціями Національного банку та борговими виплатами країни в іноземній валюті.



Ці операції незначно перевищили надходження від міжнародних партнерів, розміщення валютних облігацій та конвертації у гривню валюти, отриманої в межах програми Ukraine Support Loan», – зазначають в Нацбанку України.



Зокрема, упродовж липня на користь уряду надійшло 1 640,6 млн дол. США, у тому числі:



▪️683,3 млн дол. США – від МВФ;

▪️498,7 млн дол. США – через рахунки Світового банку;

▪️458,6 млн дол. США – від розміщення валютних ОВДП.



Крім того, Україна отримала 5,1 млрд дол. США від Європейського Союзу в межах оборонного траншу за програмою Ukraine Support Loan. Ці кошти не зараховуються до міжнародних резервів України у зв’язку з їх обмеженим (цільовим) призначенням щодо використання.



Водночас у разі їх продажу урядом Національному банку за гривню для подальшого використання за призначенням на відповідну суму збільшуються міжнародні резерви.



У липні уряд конвертував у гривню 3,43 млрд дол. США з цих коштів, що відповідним чином сприяло збільшенню міжнародних резервів.



Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4,2 місяця майбутнього імпорту.



Як повідомляло Інше ТВ, Міжнародні резерви України продовжують “худнути” – скоротилися до $45,7 млрд