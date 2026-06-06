Міжнародні резерви України на початок червня скоротилися на 5,2% – до 45,7 млрд дол., повідомили у НБУ у п’ятницю, пише УНН.

Міжнародні резерви України станом на 1 червня, за попередніми даними, становили 45 726,6 млн дол. США. У травні вони зменшилися на 5,2% – повідомили у Нацбанку.

Таку динаміку у НБУ пояснили “валютними інтервенціями Національного банку та борговими виплатами країни в іноземній валюті”. “Ці операції перевищили надходження від розміщення валютних ОВДП та від міжнародних партнерів”, – ідеться у повідомленні.

Та, як зазначається, попри зменшення, обсяг міжнародних резервів є достатнім для збереження стійкості валютного ринку.

За даними НБУ, на валютні рахунки уряду в НБУ в травні надійшло 599,2 млн дол., у тому числі:

498,8 млн дол. – через рахунки Світового банку;

100,4 млн дол. – від розміщення валютних ОВДП.

За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено 126,2 млн дол. Крім того, Україна сплатила Міжнародному валютному фонду 274,9 млн дол.

“Чистий продаж валюти Національним банком зменшився на 12,4%. Відповідно до балансових даних НБУ в травні продав на валютному ринку 3 134,9 млн дол.”, – вказали у Нацбанку.

Поточний обсяг міжнародних резервів, як повідомляється, забезпечує фінансування 4,7 місяця майбутнього імпорту.