29-31 травня у Тернополі відбувся чемпіонат України з боротьби самбо серед підлітків (12-14 років).

У змаганнях взяли участь найсильніші юні спортсмени з різних регіонів України, які продемонстрували високий рівень підготовки та спортивну майстерність.

Представники Миколаївської області гідно виступили на національній першості та здобули 5 нагород різного ґатунку, повідомили в Управлінні молоді та спорту Миколаївської ОВА.

Результати спортсменів Миколаївщини:

«золото» – Тимофій Хіморода (42 кг);

«срібло» – Ілля Дідняк (46 кг), Адель Рябкіна (51 кг) та Олександр Лісовик (65 кг);

«бронза» – Темір Рабіж (71 кг).

Як повідомляло Інше ТВ, Спортсменка Миколаївщини – переможниця етапу Кубка світу з боротьби самбо (ФОТО)