Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 06.06.2026 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1 372 270 (+1380) осіб
танків – 11 983 (+3) од.
бойових броньованих машин – 24 696 (+12) од.
артилерійських систем – 43 397 (+82) од.
РСЗВ / MLRS – 1 837 (+5) од.
засоби ППО – 1 405 (+1) од.
літаків – 436 (+0) од.
гелікоптерів – 353 (+0) од.
наземних робототехнічних комплексів – 1 585 (+9) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 331 818 (+2046) од.
крилаті ракети – 4 733 (+0) од.
кораблі/катери – 33 (+0) од.
підводні човни – 2 (+0) од.
автомобільної техніки та автоцистерн – 103 658 (+358) од.
спеціальна техніка – 4 253 (+3) од.
Дані уточнюються.