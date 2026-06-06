Як повідомляє місцева влада, внаслідок атаки БПЛА на території ВАТ «Полтавська нафтобаза» у місті Усть-Лабінську Краснодарського краю сталося спалах. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Площа пожежі складає близько 5 000 квадратних метрів.

Нафтобаза АТ «Полтавська нафтобаза» має в своєму розпорядженні резервуарний парк з 28 резервуарів загальною місткістю 14 950 кубометрів. Підприємство бере участь у забезпеченні паливом споживачів Краснодарського краю та Республіки Адигея. Через Полтавську нафтобазу здійснюється реалізація бензинів АІ-92 та АІ-95, різних видів дизельного палива, а також гасу ТС-1, мазуту та газового палива.