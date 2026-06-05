На одному з пляжів Сардинії (Італія) — Ла-Пелозе, відомому під назвою «Європейські Кариби» завдяки білосніжному піску, — тепер заборонено засмагати на рушниках. Порушникам доведеться заплатити штраф у розмірі 100 євро.

Про це пише «Європульс», передає Інше ТВ.

Чим «провинилися» рушники? Справа в тому, що волога тканина працює як магніт — її волокна утримують тисячі мікроскопічних піщинок. Коли наприкінці дня відпочивальники складають речі, вони, самі того не бажаючи, забирають з пляжу тонни заповідного піску за сезон. Це призводить до руйнування берегової лінії та ставить під загрозу місцеву крихку екосистему.

Щоб не порушувати закон, відпочивальникам доведеться замість звичних рушників користуватися циновками із соломи або бамбука. Навіть популярні мікрофіброві килимки з ефектом «антипісок» не відповідають новим критеріям. Тому пляжні інспектори щодня патрулюють узбережжя і виписують порушникам штрафи — сплатити їх треба прямо на місці.

Але заборона рушників — лише частина комплексу заходів для порятунку Ла-Пелози. У розпал сезону перебувати на пляжі можуть не більше півтори тисячі осіб на день. Для входу необхідно заздалегідь забронювати місце на офіційному сайті та сплатити невеликий збір.

Крім того, правила зобов’язують відпочивальників мити ноги на спеціальних майданчиках при виході, а забирати мушлі та гальку категорично заборонено. Спроба взяти з собою такий сувенір призведе до штрафу від 300 до 5000 євро, а в рідкісних, але особливо серйозних випадках — навіть до тюремного ув’язнення.

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