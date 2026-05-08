Морські пляжі Миколаївщини, скоріш за все, і цього року будуть закриті.

Про це в коментарі “Новинам.Live” сказав начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає Інше ТВ.

«На жаль, ми знаходимося значно ближче, ніж Одеса. До Одеси морем треба 130 км, у нас до пляжів – від 4 до 30 км, і це доступно навіть для простої зброї типу FPV та артилерії. Тому військові категорично проти. Проте ми готуємося до відкриття пляжів – ми знайшли технології, як бонами і загородами загородити і забезпечити безпеку від мін, якщо дозволять їх розчистити. У нас є план по конкретним пляжам, що ми відкриємо, якщо буде дозвіл. Ми готуємося про всяк випадок, але, я думаю, цього року теж не будуть відкриті пляжі у моря. Внутрішні водойми, басейни, озера будуть відкриті – там, де відповідні розмінування вже пройшли.

На превеликий жаль, я бачу, як живеться туристичному бізнесу – це катастрофічна ситуація, тому ми будемо просити допомогу у держави», – сказав він.

Як повідомляло Інше ТВ, минулого року на Миколаївщині узбережжя та пляжі в Миколаєві було заборонено відвідувати.