Органи охорони здоров’я по всьому світу змагаються у пошуку десятків людей, які зійшли з круїзного лайнера до виявлення спалаху хантавірусу, а також усіх, хто тісно контактував з ними з того часу, пише УНН з посиланням на BBC.

Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що наразі підтверджено п’ять випадків, включаючи три смерті, після спалаху на нідерландському судні MV Hondius.

Агентство охорони здоров’я ООН також заявило, що спалах не є початком пандемії, як Covid шість років тому, оскільки цей штам хантавірусу поширюється через “тісний, інтимний контакт”.

Але враховуючи інкубаційний період цього захворювання, який може тривати до шести тижнів, можливо, що буде зареєстровано більше випадків, повідомила ВООЗ.

Повідомляється, що спочатку на борту судна перебували близько 150 пасажирів та членів екіпажу з 28 країн, але десятки людей зійшли на острові Святої Єлени 24 квітня.

Розкішний круїзний лайнер, що перебуває під управлінням Oceanwide Expeditions, розпочав свою подорож 1 квітня в Ушуаї в Аргентині, і очікується, що він прибуде на Канарські острови в Іспанії 10 травня.

Хантавірус зазвичай поширюється від гризунів, причому люди заражаються, вдихаючи повітря, забруднене вірусними частинками з сечі, посліду або слини гризунів.

ВООЗ підтримує зв’язок з посадовцями щонайменше 12 країн, які стежать за громадянами, що повернулися додому.

До цих країн належать Канада, Данія, Німеччина, Нідерланди, Нова Зеландія, Сент-Кітс і Невіс, Сінгапур, Швеція, Швейцарія, Туреччина, Велика Британія та Сполучені Штати.

Відомо про 5 людей з України на борту судна, і вказано, що вони – члени екіпажу.

Один експерт повідомив BBC, що реагування на спалах було “дуже хаотичним і нескоординованим”, але загальний ризик для населення був незначним.