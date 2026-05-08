Про це він повідомив у своїй соцмережі.

-Я радий повідомити, що буде ТРИДЕННЕ ПРИПИНЕННЯ ВОГНЮ (9, 10 і 11 травня) у війні між Росією та Україною. Святкування в Росії приурочене до Дня Перемоги, але так само і в Україні, оскільки вони теж були важливою частиною та фактором Другої світової війни.

Це припинення вогню включатиме призупинення всієї кінетичної активності, а також обмін 1000 ув’язненими з кожної країни. Цей запит був зроблений безпосередньо мною, і я дуже ціную згоду президента Володимира Путіна та президента Володимира Зеленського на це.

Сподіваюся, це початок кінця дуже довгої, смертельної та запеклої війни. Переговори про припинення цього великого конфлікту, найбільшого з часів Другої світової війни, продовжуються, і ми стаємо все ближче та ближче до його завершення. Дякую за вашу увагу до цього питання!