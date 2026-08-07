Платформа MY ART оцифровує 500 історичних фотографій з фондів Миколаївського обласного краєзнавчого музею, Музею суднобудування та флоту та народного музею Миколаївського суднобудівного заводу.

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці Платформи MY ART, передає Інше ТВ.

«До процесу оцифрування залучено матеріали, що мають виняткову історичну цінність і висвітлюють такі ключові теми, як розвиток кораблебудування у Миколаєві за рахунок іноземних інвестицій на початку ХХ ст., зародження українського флоту на Чорному морі в період національно-визвольних змагань, сцени повсякденного життя міста, матеріали фотоархівів промислових підприємств регіону у радянський період, сімейні фотоархіви мешканців Миколаєва та Півдня України тощо», – зазначається в повідомленні.

Проєкт реалізує Платформа MY ART у партнерстві з Агенцією розвитку Миколаєва за підтримки Українського культурного фонду.

Результати будуть представлені на двомовному веб-ресурсі (укр/англ) «Цифрова спадщина Миколаєва».

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