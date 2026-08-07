У Варшаві біля канцелярії прем’єр-міністра Польщі відбулася акція протесту з вимогою посилити боротьбу зі злочинами, мотивованими національною ненавистю щодо українців. Учасники передали уряду 11 тисяч підписів під зверненням із закликом до рішучих дій проти таких нападів.

Про це повідомляє Українська служба «Польського Радіо», передає Інше ТВ.

Під час акції протестувальники встановили так звану «Брунатну карту Польщі» — стенд із позначеннями місць, де відбувалися напади на українців. Біля кожної таблички учасники поклали білі квіти на знак пам’яті та солідарності.

Представник «Акції демократії» Якуб Коцян наголосив, що держава має чітко засуджувати кожен прояв ненависті та створити ефективні механізми захисту людей українського походження, які проживають у Польщі.

У свою чергу представник асоціації «Ніколи більше» Лукаш Якубовський підкреслив важливість освіти та боротьби зі стереотипами, адже упередження часто стають першим кроком до дискримінації та злочинів на ґрунті ненависті.

🛑 STOP BIERNOŚCI PAŃSTWA!



MOJA POLSKA NIE BIJE

NIE WYZYWA

NIE SZCZUJE



7 sierpnia przekazaliśmy Premierowi oraz Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji głos ponad 11. tysięcy osób, które podpisały petycję przeciwko nienawiści i przemocy.



Każdy z tych podpisów to… pic.twitter.com/OOj8kA476f — Obywatele RP #FBPE (@ObywateleRP) August 7, 2026

Міністр юстиції, генеральний прокурор Польщі Вальдемар Журек створив спеціальну групу зі 100 прокурорів для розслідування таких справ. Цього року також було розширено перелік правопорушень, які можуть кваліфікуватися як злочини на ґрунті ненависті щодо представників інших національностей.

Як повідомляло Інше ТВ, Чи зупинить це напади на українців? Сенат Польщі ухвалив резолюцію проти ксенофобії та расизму