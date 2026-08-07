Португальський ліс Бусаку отримав міжнародний сертифікат терапевтичного лісу та увійшов до числа чотирьох таких природних територій у світі.

Про це пише «Європульс», передає Інше ТВ.

Бусаку розташований у центрі Португалії. У XVII столітті тут оселилися ченці ордена босих кармелітів, яким португальські мореплавці привозили з різних куточків світу саджанці рідкісних рослин. Завдяки цьому тут з’явилась унікальна колекція дерев із різних континентів. Сьогодні в Бусаку налічується близько 250 видів дерев та чагарників, а його дендрологічна колекція вважається однією з найкращих у Європі.

Але терапевтичним ліс визнають не завдяки мальовничим краєвидам та рідкісним рослинам. Щоб отримати міжнародну сертифікацію, територія має відповідати цілій низці вимог — насамперед там має бути спокійне природне середовище, де відвідувачів не відволікають шум, вітер та інші зовнішні чинники. Важливими є і маршрути різної протяжності та складності, а також обладнані місця для терапевтичних програм та практик розслаблення та відновлення. Лісова терапія проходить за спеціально розробленими програмами під керівництвом фахівців, які мають професійну підготовку та здобули відповідну кваліфікацію.

У терапевтичних лісах, що отримали сертифікат, проводять програми, які доповнюють традиційне лікування та реабілітацію. Людям із серцево-судинними, респіраторними, неврологічними, психосоматичними та деякими іншими хронічними захворюваннями такі заняття можуть бути особливо корисними.

За даними Міжнародного сертифікаційного офісу Healing Forest, за останні роки було проведено цілу низку наукових досліджень. Вони показали, що перебування в таких лісах знижує рівень стресу та тривожності, сприяє нормалізації артеріального тиску та сну, позитивно впливає на когнітивні здібності та підтримує роботу імунної системи.

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