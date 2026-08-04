Вчені з Університету Східної Фінляндії розробляють розумні окуляри, які можуть помітно допомогти у пошуку грибів. З їх допомогою можна буде побачити практично непомітні оку зморшки, печериці та подосиковики, приховані під опалим листям і мохом. Більше того, окуляри зможуть підказувати грибнику, чи їстівний перед ним гриб чи отруйний.

Про це повідомляє «Європульс», передає Інше ТВ.

Принцип роботи «грибних окулярів» ґрунтується на роботі вбудованої спектральної камери. Вона розрізняє довжини світлових хвиль набагато точніше, ніж звичайна камера чи людське око, а також вловлює інфрачервоне випромінювання – це допомагає відрізняти гриби від сторонніх об’єктів. Коли система виявляє гриби, вона виводить на лінзи зображення, в якому об’єкти, що зливаються за кольором із лісовою підстилкою, виділяються яскраво-червоним кольором. За один раз камера здатна охопити ділянку площею чотирьох квадратних метрів.

За словами вчених, таку технологію було б простіше вбудувати в телефон, але окуляри набагато зручніші, адже при збиранні грибів потрібні обидві руки.

Вчені працюють і над іншою функцією – розпізнаванням видів грибів. У майбутньому окуляри зможуть визначати, що саме за гриб потрапив у поле зору камери, та повідомляти, їстівний він чи отруйний.

Якщо окуляри запрацюють, вони зможуть підвищити прибутковість грибного бізнесу, адже пошук грибів стане набагато ефективнішим. Фінські гриби, особливо білі, мають високий попит — насамперед в Італії. За попередніми оцінками, використання спектральної зйомки здатне зробити збирання грибів як мінімум утричі ефективнішим.

Однак до появи технології на ринку пройде ще кілька років навіть за найсприятливішого сценарію. Розробка просувається повільно навіть тому, що поки неясно, чи стане виробництво і продаж таких окулярів комерційно вигідними.

Ще одна складність при виведенні «грибних окулярів» на ринок полягає в тому, що працювати вони мають з високою точністю — остаточне рішення про те, чи їстівний гриб, все одно доведеться приймати людині. Технологія може помилково визначити отруйний гриб як нешкідливий. Тому компаніям належить визначити, якого рівня точності має досягти система, як окуляри можна буде пропонувати покупцям.

Проте вчені оптимістично налаштовані: якщо фінансування буде знайдено, вважають вони, прототип «грибних окулярів» може з’явитися вже через рік.

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