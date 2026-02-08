Науковці виявили новий вид так званого “гриба-зомбі” в Атлантичному лісі Бразилії, неподалік від Ріо-де-Жанейро.
Йому дали назву Purpureocillium atlanticum — за характерний пурпуровий відтінок і місце знахідки. У 2025 році британські вчені додали цей вид до десяти найважливіших нових рослин року, пише ВВС.
Гриб має вузьку “спеціалізацію”: він уражає особливий вид павуків, що живуть під землею і будують пастки нагорі, щоб зловити здобич.
Сам вислів “гриб-зомбі” став популярним після виходу постапокаліптичного серіалу “Останні з нас”.
Що ж насправді ховається за цим моторошним терміном — і чим саме вирізняється новий вид?
Смерть і відродження
Вперше гриб побачили в листопаді 2022 року. Це зробила група дослідників, серед яких був Жуан Араужу — бразильський міколог і доцент Копенгагенського університету в Данії.
Науковці помітили на землі лише верхівку рослини. За допомогою ножа Араужу обережно викопав знахідку повністю.
Подальший аналіз показав: гриб уразив павука, який на той момент був уже мертвий.
Гриб проростає з мертвого павука й виносить над поверхню ґрунту структури, що розсіюють спори. Саме вони згодом заражають інших павуків.
“Коли спори контактують з іншим павуком, вони проривають його екзоскелет і проникають у гемолімфу — середовище, де містяться органи та “кров”, — пояснює Араужу.
Клітини гриба стрімко розмножуються, поступово захоплюючи тіло хазяїна.
“Гриб виділяє речовини, які пригнічують імунну систему павука. Зрештою він гине, стаючи основою для подальшого поширення гриба”, — додає науковець.
Тому його називають зомбі.
Не один вид, а ціла група
Раніше схожі гриби знаходили в Японії, Таїланді та США. Їх об’єднали під назвою Purpureocillium atypicola. Проте нові дослідження команди Араужу показали: між зразками існують відмінності.
“Ми припускаємо, що Purpureocillium atypicola — не один вид, а цілий комплекс, до якого входить кілька різних видів, зокрема Purpureocillium atlanticum”, — пояснює він.
Для такого детального аналізу науковці використали новий портативний пристрій, що дозволяє проводити генетичне секвенування прямо в польових умовах.
“Головна перевага цієї технології — можливість працювати зі зразком, поки він ще свіжий і живий”, — додає міколог-таксономіст Васку Фашада.
“Живі тканини дають більш якісну генетичну інформацію й дозволяють глибше зрозуміти природу організму”.
Науці вже відомі десятки видів “грибів-зомбі”.
Найвідоміший з них — Ophiocordyceps, показаний у документальному серіалі Planet Earth. Він заражає комах, наприклад мурах, і може контролювати їхню нервову систему.
Саме цей гриб надихнув творців серіалу “Останні з нас” — вигаданого світу, де гриб-паразит перетворює людей на зомбі.
“Purpureocillium належить до того ж сімейства, що й Ophiocordyceps. Можна сказати, вони родичі, свого роду кузени”, — зазначає Араужу.
Проте причин для занепокоєння немає: Purpureocillium atlanticum уражає виключно павуків і не становить жодної загрози для людей чи інших тварин.
Незвіданий світ грибів
Вчені вважають, що на землі може існувати близько двох з половиною мільйонів видів грибів, але на даний момент ми знаємо з них лише близько 10%.
Розуміння цього величезного різноманіття — не просто справа цікавості, вона може допомогти людству у розв’язанні актуальних проблем.
“Гриби напряму пов’язані з медициною. Візьмімо Purpureocillium: щоб вижити, він мусить конкурувати з бактеріями, комахами та іншими грибами. А це означає, що він виробляє потужні антибіотики, – пояснює Араужу. – Потенціал створення нових ліків на основі грибів – колосальний, але ми досі погано знаємо ці види”.
“Зараз, у часи кліматичних змін, нам потрібні стійкі та екологічні рішення — і гриби можуть дати набагато більше, ніж ми можемо уявити”.