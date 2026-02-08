Науковці виявили новий вид так званого “гриба-зомбі” в Атлантичному лісі Бразилії, неподалік від Ріо-де-Жанейро.

Йому дали назву Purpureocillium atlanticum — за характерний пурпуровий відтінок і місце знахідки. У 2025 році британські вчені додали цей вид до десяти найважливіших нових рослин року, пише ВВС.

Гриб має вузьку “спеціалізацію”: він уражає особливий вид павуків, що живуть під землею і будують пастки нагорі, щоб зловити здобич.

Сам вислів “гриб-зомбі” став популярним після виходу постапокаліптичного серіалу “Останні з нас”.

Що ж насправді ховається за цим моторошним терміном — і чим саме вирізняється новий вид?

Смерть і відродження

Вперше гриб побачили в листопаді 2022 року. Це зробила група дослідників, серед яких був Жуан Араужу — бразильський міколог і доцент Копенгагенського університету в Данії.

Науковці помітили на землі лише верхівку рослини. За допомогою ножа Араужу обережно викопав знахідку повністю.

Підпис до фото,Науковці вперше натрапили на загадковий гриб у лісах Бразилії

Подальший аналіз показав: гриб уразив павука, який на той момент був уже мертвий.

Гриб проростає з мертвого павука й виносить над поверхню ґрунту структури, що розсіюють спори. Саме вони згодом заражають інших павуків.

“Коли спори контактують з іншим павуком, вони проривають його екзоскелет і проникають у гемолімфу — середовище, де містяться органи та “кров”, — пояснює Араужу.

Клітини гриба стрімко розмножуються, поступово захоплюючи тіло хазяїна.

“Гриб виділяє речовини, які пригнічують імунну систему павука. Зрештою він гине, стаючи основою для подальшого поширення гриба”, — додає науковець.

Тому його називають зомбі.

Не один вид, а ціла група

Раніше схожі гриби знаходили в Японії, Таїланді та США. Їх об’єднали під назвою Purpureocillium atypicola. Проте нові дослідження команди Араужу показали: між зразками існують відмінності.

“Ми припускаємо, що Purpureocillium atypicola — не один вид, а цілий комплекс, до якого входить кілька різних видів, зокрема Purpureocillium atlanticum”, — пояснює він.

Для такого детального аналізу науковці використали новий портативний пристрій, що дозволяє проводити генетичне секвенування прямо в польових умовах.

“Головна перевага цієї технології — можливість працювати зі зразком, поки він ще свіжий і живий”, — додає міколог-таксономіст Васку Фашада.

“Живі тканини дають більш якісну генетичну інформацію й дозволяють глибше зрозуміти природу організму”.

Підпис до фото,Маленький пристрій дає змогу вченим досліджувати гриби прямо в їхньому природному середовищі

Науці вже відомі десятки видів “грибів-зомбі”.

Найвідоміший з них — Ophiocordyceps, показаний у документальному серіалі Planet Earth. Він заражає комах, наприклад мурах, і може контролювати їхню нервову систему.

Саме цей гриб надихнув творців серіалу “Останні з нас” — вигаданого світу, де гриб-паразит перетворює людей на зомбі.

“Purpureocillium належить до того ж сімейства, що й Ophiocordyceps. Можна сказати, вони родичі, свого роду кузени”, — зазначає Араужу.

Проте причин для занепокоєння немає: Purpureocillium atlanticum уражає виключно павуків і не становить жодної загрози для людей чи інших тварин.

Підпис до фото,HBO запускає другий сезон культового серіалу про “грибну пандемію”

Незвіданий світ грибів

Вчені вважають, що на землі може існувати близько двох з половиною мільйонів видів грибів, але на даний момент ми знаємо з них лише близько 10%.

Розуміння цього величезного різноманіття — не просто справа цікавості, вона може допомогти людству у розв’язанні актуальних проблем.

“Гриби напряму пов’язані з медициною. Візьмімо Purpureocillium: щоб вижити, він мусить конкурувати з бактеріями, комахами та іншими грибами. А це означає, що він виробляє потужні антибіотики, – пояснює Араужу. – Потенціал створення нових ліків на основі грибів – колосальний, але ми досі погано знаємо ці види”.

“Зараз, у часи кліматичних змін, нам потрібні стійкі та екологічні рішення — і гриби можуть дати набагато більше, ніж ми можемо уявити”.