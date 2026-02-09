Арбітражний суд Москви задовольнив позови Московської об’єднаної енергетичної компанії (МОЕК) та ухвалив рішення стягнути з посольства України в рф понад 5,5 млн рублів заборгованості за електроенергію.

Про це свідчать матеріали російського суду, пише «Апостроф».

Згідно з рішенням, з українського дипломатичного представництва підлягає стягненню 3,46 млн рублів основного боргу; близько 180 тис. рублів штрафу; неустойка за період з 17 квітня 2024 року до дати фактичної оплати; понад 31 тис. рублів державного мита.

Крім того, суд задовольнив ще один позов МОЕК до посольства України — на суму понад 2 млн рублів, що включає штрафні санкції та пеню.

У матеріалах справи зазначається, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року Міністерство закордонних справ Росії оголосило евакуацію персоналу російських дипломатичних установ з України.

Згодом Київ в односторонньому порядку розірвав дипломатичні відносини з РФ, а Міністерство закордонних справ України повідомило про евакуацію українських дипломатів з Росії.

Відтоді будівлі посольства України в Москві та посольства Росії в Києві фактично не функціонують.

