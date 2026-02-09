Співкерівник Netflix Тед Сарандос заявив, що не вбачає ризиків у зацікавленості президента США Дональда Трампа майбутньою угодою про злиття з Warner Bros.

Про це пише ua.news.

Як передає Variety, під час церемонії DGA Awards він підкреслив, що Трамп добре знається на розважальному бізнесі та дбає про здоров’я американської індустрії, проте навряд чи втручатиметься в процес у неналежний спосіб. Сарандос наголосив, що розгляд угоди є прерогативою Міністерства юстиції, а побоювання щодо монополізації ринку є безпідставними.

На думку очільника компанії, об’єднана структура займатиме лише близько 10% телевізійного часу, тоді як їхній головний конкурент YouTube уже контролює понад 15%. У своїх свідченнях перед Сенатом Сарандос запевнив, що злиття буде вигідним для споживачів, а Netflix планує зберегти та розвивати бренди HBO та Warner Bros., зокрема підтримуючи прокат фільмів у кінотеатрах.

Раніше стало відомо, що Дональд Трамп придбав облігації обох компаній після оголошення про їхнє об’єднання, що викликало додаткову увагу до ролі Білого дому в цій угоді.

Як повідомляло Інше ТВ, на початку грудня 2025 року стало відомо, що Netflix купує одну із найстаріших студій Голлівуду Warner Bros. Трамп заявив, що це проблема