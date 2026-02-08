Село Тернувате, про захоплення якого повідомляли окупанти, від ворога зачистили українські захисники.

Про це повідомляють у Силах оборони Півдня України, передає Інше ТВ.

«росіяни інколи вкидають в мережу свої відосики про так звані «перемоги на годину» або всім відомі «флаговтики». Як це зробили і в Тернуватому на Запоріжжі.

Наші військові спростовують цю інформацію. У Тернуватому перебувають Збройні Сили України, де роблять свою справу.

Тернувате – наше, українське!» – йдеться в дописі до відео.

