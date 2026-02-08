Міжнародні резерви України станом на 1 лютого 2026 року за попередніми даними зросли до 57 660,3 млн дол. США, оновивши історичний максимум.

У січні вони збільшилися на $357,8 млн порівняно з попереднім місяцем передусім завдяки зовнішньому фінансуванню, що значною мірою компенсувало чистий продаж валюти Національним банком та боргові виплати країни в іноземній валюті.

Про це повідомляє НБУ, передає Інше ТВ.

Загалом динаміку резервів у січні 2026 року визначала низка чинників:

– надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу (на валютні рахунки уряду в НБУ в січні надійшло $3124 млн через рахунки Світового банку, за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті виплачено $310,7 млн, а Міжнародному валютному фонду – $171,6 млн);

– операції Національного банку на валютному ринку України (у січні НБУ зменшив чистий продаж валюти на 20,7%;

– переоцінка фінансових інструментів (вартість фінансових інструментів збільшилася на $1445,7 млн).

