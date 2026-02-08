У швейцарському курортному містечку Кран-Монтана спалахнув меморіал жертвам смертельної пожежі, що сталася під час новорічної вечірки в барі Le Constellation. За попередніми даними, займання спричинили запалені свічки.

Про це повідомила поліція південно-західного кантону Вале в Швейцарії, передає hromadske.

Пожежа сталася вранці 8 лютого. Правоохоронці зазначили, що вогонь вдалося швидко загасити. Ніхто не постраждав, однак полум’я пошкодило кілька пам’ятних предметів, залишених на місці меморіалу.

Попередньо встановлено, що займання виникло через свічки, які стояли на столі в центрі меморіалу. У поліції виключають версію навмисного підпалу. Наразі тривають роботи з відновлення меморіалу.

