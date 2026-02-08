Заряджати електромобіль від звичайної домашньої розетки здається простим і вигідним рішенням. Проте, така практика може нести серйозні технічні та фінансові ризики як для власника авто, так і для всієї будинкової мережі. Детальніше про те, чи можна заряджати електрокар від домашньої розетки в квартирі і чим це може обернутися, розповів журналістці УНН директор асоціації “Енергоефективні міста України” Святослав Павлюк.

На перший погляд, підключення електрокара до побутової розетки в квартирі виглядає цілком реальним: технічно машина заряджається, електроенергія є, автомат не вибиває, однак проблема в тому, що житлова електромережа не проєктувалася під такі навантаження- каже Святослав Павлюк.

Автомобіль має велику батарею: 20, 40, 60 кВт·год і більше. Для таких обсягів існують спеціальні зарядки. Але люди заряджають від розетки, бо електроенергія для населення дешевша, ніж на зарядних станціях, і не треба нікуди їхати чи стояти в черзі. Проте це істотне перевищення струму, на який розрахована квартира – пояснює директор асоціації “Енергоефективні міста України”.

Кожна квартира має визначену приєднану потужність, яка закладається ще на етапі проєктування будинку. Саме під неї підбираються кабелі, розетки та захисні автомати, пояснює експерт. Тоді як, будь-яке систематичне перевищення цього ліміту призводить до перегріву мережі.

Якщо квартира має приєднану потужність 1,5-2 кВт, то там, зазвичай, стоять автомати на 10 ампер. У квартирах з електроплитами до 7,5 кВт. Якщо навантаження вище, автомат має вибивати. Але якщо його самовільно замінили на потужніший, мережа починає працювати позапроєктно- зазначає Святослав Павлюк.

Окрему небезпеку становить стан внутрішньої проводки, особливо у старих будинках. Регулярне тривале навантаження може прискорити її зношення і створити ризик займання.

Якщо проводка зроблена на скрутках, а не зварена чи якісно з’єднана, контакти окислюються, гріються і втрачають провідність. Це процес в один бік, бо рано чи пізно воно починає горіти. При регулярній зарядці електрокара цей процес значно пришвидшується – каже експерт.

Ще одним критичним моментом є відновлення електропостачання після відключень. Саме тоді навантаження на мережу різко зростає, бо люди починають масово вмикати електроприлади, а будь-яке додаткове велике споживання, як от, заряджання електрокара може стати фатальним.

Коли після відключення світла всі одночасно вмикають техніку, ризики зростають у рази. Якщо, наприклад, відгорає нуль у трифазній мережі, в квартиру може прийти 380 вольт замість 220. У такому випадку вигорить все: від холодильників до телевізорів- пояснює експерт.

Окрім технічних ризиків, існує й фінансово-етичний аспект, каже Святослав Павлюк. Електроенергія для населення в Україні є субсидованою, тому її використання для зарядки електрокарів фактично перекладає витрати на інших споживачів.

Вартість електроенергії для населення зараз близько 10 гривень, але люди платять лише частину, бо решту компенсує держава і держкомпанії. Коли електрокари заряджають від розетки, вони користуються субсидованою електроенергією не за призначенням. По суті, це питання не лише технічне, а й етичне- наголошує експерт.

Крім того, контроль за такими порушеннями формально лежить на операторі системи розподілу. Саме він має право перевіряти відповідність навантажень приєднаній потужності та застосовувати санкції.

Якщо людина самовільно замінила автомат і перевищує дозволену потужність, оператор системи розподілу може виписати штраф або опломбувати щиток. Якщо ви плануєте заряджати електромобіль удома, необхідно офіційно збільшувати приєднану потужність і встановлювати сертифіковану зарядну станцію. Інакше “економія” може обернутися згорілою проводкою, зіпсованою технікою та серйозними штрафами- наголосив Святослав Павлюк.