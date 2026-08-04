На жіночій велогонці відомого турніру «Тур де Франс» спалахнув скандал через звинувачення в тому, що деякі учасниці штучно збільшують розмір грудей, щоб отримати перевагу у швидкості.

Про це пише Telegraph із посиланням на новинну платформу про велоспорт WielerFlits, передає hromadske.

Видання спілкувалося з представниками кількох найкращих жіночих професійних велокоманд світу, які висловили підозри, що деякі спортсменки вкладають додаткові об’єкти у бюстгальтери, щоб «імітувати» більший розмір.

Цей прийом називають «обтічником грудей». Він полягає в тому, що зміна форми грудної клітки дозволяє створити кращий потік повітря під ідеально обтислим комбінезоном. Оскільки у велогонках на час спортсмени перебувають у зігнутій позиції з притисненими до керма передпліччями, це створює своєрідну кишеню між шоломом, плечима та грудьми. Повітря, яке потрапляє туди, може збільшувати опір.

Наклавши на груди спеціально сформовану накладку, можна зробити передню частину тіла більш округлою та гладкою, спрямовуючи повітряний потік навколо тіла.

За словами професора аеродинаміки Берта Блокена, який проводив дослідження на цю тему, фотографії велосипедисток, які йому надсилали, «здавалися такими, що свідчать: деякі спортсменки справді вставляють певні предмети під майку».

Дослідження професора Блокена, опубліковане два роки тому, дійшло висновку, що велосипедисти можуть зменшити опір повітря до 3,6%, використовуючи предмет оптимальної форми, який закриває грудну клітку. На дистанції у 21 кілометр під час індивідуальних перегонів на час це теоретично може дати перевагу в понад 16 секунд.

Велокоманди, з якими спілкувався WielerFlits, вважають, що Міжнародний союз велосипедистів має перевіряти спортсменок одразу після перегонів. Для цього пропонують, аби жінка-посадовиця оглядала їх у закритому наметі, щоб переконатися, що вони не ховають нічого в бюстгальтері або під аеродинамічним одягом.

Як повідомляло Інше ТВ, на цьогорічній Олімпіаді спалахнув скандал, пов’язаний із тим, що спортсмени зі стрибків на лижах з трампліну роблять собі ін’єкції у статевий член, щоб покращити свій результат на змаганнях.