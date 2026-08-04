На більшості річок країни зберігається стійке маловоддя, а на окремих водних об’єктах фіксуються історично низькі рівні води.

Це впливає не лише на екосистеми, а й на водопостачання, сільське господарство, енергетику та економіку загалом. Така ситуація вимагає не лише постійного моніторингу, а й системних державних рішень для забезпечення водної безпеки країни.

Про це повідомляє Міністерство економіки та довкілля України, передає Інше ТВ.

За даними Українського гідрометеорологічного центру, станом на 3 серпня на більшості річок країни спостерігається низька літня межень.

Найскладніша ситуація спостерігається на річках Карпатського регіону, притоках Середнього Дніпра, Прип’яті та Південного Бугу. На окремих гідрологічних постах річок Дністер, Орава, Ріка, Віча, Тур’я, Західний Буг, Турія, Стир і Південний Буг рівні води вже стали нижчими за мінімальні значення за весь період спостережень.

Через тривалу низьку водність на багатьох рівнинних річках спостерігається застій води, що може негативно впливати на стан водних екосистем, якість води та умови водокористування.

Якщо природна літня межень є звичайною фазою гідрологічного циклу, то маловоддя вже розглядається як екстремальне явище, що може призводити до дефіциту водних ресурсів, погіршення якості води, обмеження водокористування та негативно впливати на роботу систем водопостачання, економіку й стан водних екосистем. Тому адаптація до зміни клімату та впровадження інтегрованого управління водними ресурсами є одним із пріоритетів державної політики у водному секторі.

Міністерство економіки та довкілля спільно з Державним агентством водних ресурсів та Українським гідрометеорологічним центром продовжують постійний моніторинг гідрологічної ситуації. Отримані дані враховуються під час ухвалення управлінських рішень щодо використання водних ресурсів, забезпечення потреб водокористувачів та адаптації водного сектору до зміни клімату, в тому числі в транскордонному аспекті.

Одним із заходів реагування на тривале маловоддя стало запровадження обмежень права на спеціальне водокористування. Лише впродовж липня такі обмеження були застосовані до 185 водокористувачів у різних регіонах України.

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