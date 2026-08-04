Близько 1600 данських призовників розпочали службу за новими правилами, які передбачають 11 місяців у війську замість чотирьох. Водночас Данія готується вперше направити призовників до Гренландії, контроль над якою прагнуть отримати США.

Про це пише RFI Українською з посиланням на Reuters.

Два роки тому Данія оголосила, що вперше поширить військовий призов на жінок і збільшить стандартний термін служби з чотирьох до 11 місяців. Водночас кількість призовників планують збільшити з 5000 до 7500 осіб на рік до 2033 року.

Країна також готується вперше направити призовників до Гренландії. Це має статися вже у серпні. Рота чисельністю понад 100 військовослужбовців проведе на острові один місяць, виконуючи оперативні завдання замість професійних військових.

Нові призовники проходитимуть п’ять місяців базової військової підготовки, після чого на них чекатимуть шість місяців оперативної служби. Збройні сили Данії також запроваджують нові напрями підготовки призовників, зокрема взвод безпілотників у Командуванні спеціальних операцій.

Данська система призову передбачає жеребкування серед усіх придатних за станом здоров’я молодих людей, яким виповнюється 18 років. Однак протягом багатьох років військову службу проходили майже винятково добровольці, а жеребкування застосовували лише для заповнення решти необхідних місць. Військова служба на основі призову також діє в інших скандинавських країнах – Швеції, Фінляндії та Норвегії, а також у країнах Балтії – Естонії, Латвії та Литві.

Це розгортання військ набуває додаткового політичного значення, оскільки президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв про намір анексувати напівавтономну данську територію, обґрунтовуючи це міркуваннями національної безпеки. Уряди Гренландії та Данії категорично відкинули такі вимоги.

Як повідомляло Інше ТВ, Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен на саміті НАТО в Анкарі минулого місяця заявила, що її країна готова захищати кожен сантиметр території Північноатлантичного альянсу, «включно з нашою власною».