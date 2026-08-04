Володимир Дантес, схоже, вирішив, що однієї музичної кар’єри замало. Артист анонсував свій перший повнометражний фільм “Пауза”, у якому виступив копродюсером і співавтором.

За інформацією 24 Каналу, фільм створює українська креативна студія Piece of Studio, яку заснували Володимир Дантес, Юра Карагодін та Євген Журавльов.

Автори описують “Паузу” як чесне драмеді про стосунки, дорослішання та зміни, які неминуче приходять разом із реальним життям. Обіцяють багато особистих історій, знайомих ситуацій і рефлексій, які, за їхніми словами, точно оцінять любителі Threads.

Співавтором ідеї та одним зі сценаристів став Фіма Константиновський. Режисером виступить Ярослав Лодигін, оператором – Михайло Любарський, а художником-постановником – Владлен Одуденко.



Новий фільм Дантеса “Паузи” / Фото Piece of Studio



У центрі сюжету – пара, яка після п’яти років стосунків вирішує взяти паузу. Герої домовляються зустрічатися раз на місяць, але час і відстань поступово змінюють не лише їхні взаємини, а й їх самих. Тож головне питання стрічки доволі життєве: пауза – це шанс усе врятувати чи лише ввічлива форма поставити крапку?

Сам Дантес каже, що це кіно не про ідеальних людей, а про тих, хто відкладає складні розмови, помиляється й дорослішає вже в процесі. За його словами, історія багато в чому народилася з особистого досвіду команди.

Прем’єра “Паузи” запланована на 1 квітня 2027 року. Тоді й стане зрозуміло, чи переросте ця пауза у новий початок для героїв – і чи стане вона вдалим дебютом Дантеса у великому кіно.



