Надзвичайний і Повноважний посол Болгарії в Україні Златін Крастєв передав копії своїх вірчих грамот заступнику Міністра закордонних справ України Олександру Міщенку.

Про це він повідомив у соцмережах, передає Інше ТВ.

За словами Крастєва, для нього стало великою честю вже менш як через добу після прибуття до Києва офіційно розпочати виконання дипломатичної місії.

Він зазначив, що став першим надзвичайним та повноважним послом Болгарії в Україні, призначеним після чотирьох з половиною років перерви, яка тривала з початку війни.

«Із заступником Міністра закордонних справ України, Його Високоповажністю Олександром Міщенком ми обговорили можливості активізації політичного діалогу, економічних відносин, транспортної та енергетичної зв’язності, а також обміну досвідом у сфері оборонних інновацій, на основі прагматизму та взаємовигідної співпраці», – зазначив Посол Болгарії.

Златіна Крастєва було призначено Надзвичайним і Повноважним послом Болгарії в Україні указом президента від 19 листопада 2025 року. До призначення він обіймав посаду заступника міністра оборони Болгарії, а також був кадровим дипломатом із багаторічним досвідом роботи у Постійній делегації Болгарії при НАТО.

Як повідомляло Інше ТВ, у липні цього року Болгарія вийшла з Коаліції охочих