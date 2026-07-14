За словами прем’єр-міністра Румена Радева, Болгарія більше не буде частиною так званої коаліції охочих – групи країн, які підтримують Україну проти російської агресії.

Цей крок ще більше віддаляє балканську країну від більшості країн Європейського Союзу, які підтримують Україну, пише Вloomberg.

Радев, відвертий критик військової допомоги Україні, неодноразово відкидав звинувачення у прийнятті позиції Росії у війні. Він заявив, що виступає за «прагматичні» відносини з Кремлем.

Болгарія, яка брала участь у попередніх зустрічах коаліції, не мала представника на цій зустрічі в Парижі.

«Ми не беремо участі в коаліції, яка наполягає на продовженні фінансової та військової допомоги Україні, – сказав Радев журналістам у вівторок. – Вирішення цього конфлікту полягає не в його продовженні військовими засобами, а в сильній дипломатичній місії, яка нарешті покладе край ескалації».

З моменту вступу на посаду в травні Радев припинив надання урядом військової допомоги Україні, хоча й не призупинив продаж зброї Києву. Болгарія є одним з найбільших виробників боєприпасів радянського зразка в ЄС, що було критично важливим для України на ранніх етапах війни.

Радев також виступав проти запровадження санкцій ЄС проти російського патріарха Кирила, а також проти нафтового магната Вагіта Алекперова, засновника ПАТ «Лукойл».

Як повідомляло Інше ТВ, Перші військові навчання Коаліції охочих відбудуться восени