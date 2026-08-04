«Нарада по переговорах, передусім наша координація з Америкою. Ми щодня в контактах із представниками Президента Трампа, і це важливо. На зустрічі у Вашингтоні ми говорили про те, як можна створити нові обставини, щоб була реальна дипломатія. Стараємося це реалізувати. Буданов, Умєров, Арахамія та Кислиця доповідали – кожен по своїх елементах переговорного треку, – де ми знаходимось у перемовинах і що відбувається в Москві зі ставленням до перемовин. Будемо готові до всіх форматів зустрічей, і розраховуємо, що зараз, у серпні, Стів Віткофф і Джаред Кушнер будуть активними. Триває робота і з іншими партнерами, зокрема в країнах Затоки, які можуть підтримати наші дипломатичні зусилля, наші безпекові потреби. Зараз поки непублічно, без деталей, не можемо все озвучувати. Будемо вдячними партнерам за результат.



Була доповідь СБУ. Погодив Службі безпеки України нові операції. Сьогодні Олександр Поклад доповів, що зроблено за липень. Визначили пріоритети на серпень. Вдячний СБУ за сильні позиції. І сьогодні є вже звіт Міністерства оборони по ураженню росіян за липень на фронті. Саме «Альфа» Служби безпеки України топ-1 по ураженнях. Найбільше вдалося. Просто молодці! І загалом за цей липень на фронті всіма нашими підрозділами було знищено 30 тисяч 272 росіянина саме безпілотниками. Це ліквідовані й важкопоранені. І це тільки те, що має чітке відеопідтвердження.



Тобто тенденція на фронті незмінна. Росіяни щомісяця втрачають близько 30 тисяч військових. Буде у нашої армії та всіх підрозділів Сил оборони та безпеки України ще більше дронів. Я дякую всім, хто захищає Україну й наших людей, і всім, хто допомагає нам із ракетами для ППО! Це перший пріоритет – ППО. Важливо, щоб партнери чули Україну й знали, що кожен пакет для нашої протиповітряної оборони реально захищає життя, життя людей. Слава Україні!

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