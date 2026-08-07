Як повідомляло Інше ТВ, Сенат США проголосував за “закон про пекельні санкції” Ліндсі Грема, але попереду Палата представників.

Президент України Володимир Зеленський висловив слова вдячності за допомогу у наближенні до закінчення війни росії проти України.

Про це він написав на своєму телеграм-каналі, передає Інше ТВ.

«Дуже вдячні Сенату США та всім, хто підтримує Україну. Ухвалення законопроєкту Ліндсі Грема щодо санкцій проти Росії та Ірану, безумовно, допомагає посилити тиск на агресора, щоб закінчити цю божевільну російську війну проти нашої незалежності та наших людей.



Україна цінує ВСЮ підтримку, яку Сполучені Штати надають Україні, – від обох партій і всього Американського народу. І зараз, коли Путін робить свою останню ставку в затягуванні війни на балістику й коли ми так шукаємо ракети для «петріотів» для нашого захисту, дуже важливі всі сигнали на підтримку захисту життя, на підтримку якнайшвидшого завершення війни. Реальний сильний американський тиск і санкції проти Росії – це те, що допоможе найбільше. Дипломатія стає ближчою з кожним кроком тиску на агресора.



Дякую всім, хто це розуміє та просуває МИР завдяки СИЛІ», – йдеться в повідомленні Президента України.