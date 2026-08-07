Подія сталась вдень 6 серпня на території пункту прийому металобрухту у мікрорайоні Велика Корениха м.Миколаєва. Про постраждалих внаслідок вибуху операторам спецлінії 102 повідомили медики.

Як повідомили в поліції Миколаївської області, в ході першочергових слідчих та оперативно-розшукових заходів співробітники Миколаївського райуправління та оперативники управління карного розшуку обласного главку поліції встановили, що 36-річний чоловік привіз до пункту прийому металобрухту п’ять гільз від артилерійського корпусу. По одній із них він наніс удари молотком, після чого і пролунав вибух.

Внаслідок детонації троє громадян віком 26, 36 та 51 років отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Згодом 36-річний потерпілий від отриманих поранень помер у медзакладі, а стан двох постраждалих лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

На місці події фахівці вибухотехнічної служби обласного главку поліції вилучили уламки вибухонебезпечного предмета. Оглянувши ще чотири гільзи, спеціалісти встановили, що вони не становлять небезпеки.

Слідчі Миколаївського райуправління розпочали досудове розслідування та з’ясовують шляхи походження вибухонебезпечних предметів.

Вилучені гільзи направили на проведення відповідних експертиз.

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