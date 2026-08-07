Люксембург додатково спрямував до Фонду підтримки енергетики України 8 млн євро.

Відтак загальний внесок країни до Фонду вже становить 30 млн євро.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України, передає Інше тВ.

«Вдячний Уряду Люксембургу та Агенції з питань співробітництва у сфері розвитку за системну підтримку української енергетики. Додатковий внесок до Фонду дозволить і надалі забезпечувати енергетичні компанії необхідним обладнанням та посилювати стійкість нашої енергосистеми. Разом із партнерами продовжуємо працювати над тим, щоб українські громади та бізнес були забезпечені світлом і теплом попри всі виклики війни», — зазначив Перший віцепрем’єр-міністр України – Міністр енергетики Денис Шмигаль.

Нагадаємо, Фонд підтримки енергетики України (UESF) створений навесні 2022 року за погодженням з Європейською комісією та Міністерством енергетики України для протидії наслідкам російських атак, спрямованих на критичну енергетичну інфраструктуру.

Загалом за час роботи Фонду підтримки енергетики України до нього надійшли грантові кошти на суму понад 2 млрд євро від 39 іноземних спонсорів з 26 країн-партнерів та 3 міжнародних організацій.

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