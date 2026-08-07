Як повідомляло ІншеТВ, сьогодні У Івано-Франківську собака у спеку зайшов у відділення Нової пошти – його випхали назад. Жорстокосердних працівників покарають (ВІДЕО). Нова пошта також пообіцяла знайти того собаку. І знайшла.

-Друзі, маємо гарну новину: ми знайшли песика!

Зараз він у безпеці, нагодований і сьогодні ночує вдома у нашого співробітника.

Завтра відвеземо його до ветклініки на огляд та необхідні щеплення. А вже після цього песик поїде до своєї нової люблячої родини.

Дякуємо за вашу небайдужість. Триматимемо вас у курсі!